День медика в 2018 году в Украине празднуется 17 июня. Поздравления с Днем медика в стихах порадуют ваших друзей-докторов, напомнят, что их ценят и любят. Поздравьте знакомых работников медицины с Днем медика, чтобы сказать им “спасибо” за одну из самых важных работ в мире. Оригинальные поздравления в стихах найдете в нашем материале.
Добрый ангел медицины,
Дорогая медсестра!
Есть весомые причины
Поздравлять уже с утра.
Кто в больнице самый главный?
Ведь, конечно, это ты!
Пожеланий масса славных:
Пусть исполнятся мечты,
Чтобы труд всегда ценился,
Благородный испокон,
На ногах не отражался
«Межпалатный» марафон!
Пациент в любви признался –
Разгорелся уголек!
От зарплаты раздувался
Неподъемный кошелек!
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Как боги на Земле врачи:
Судьбу вершить, спасать, лечить.
За все мы Вас благодарим
И за труды боготворим!
Желаем искренне, с любовью,
Того, что дарите, – здоровья,
Успехов в праведном труде
И жизни долгой на земле:
Достойной, полной и богатой
И славы – как у Гиппократа!
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Пусть в День медработника беды уйдут,
Останутся в прошлом проблемы,
Тревоги пусть вас никогда не найдут,
Пускай все решатся дилеммы.
В профессии смело шагайте вперед,
Во вкусе великих открытий!
Пускай вас по жизни удача ведет
И множество ярких событий!
Дорогие медики, спасибо вам за вашу работу! Поздравляем с вашим профессиональным праздником!