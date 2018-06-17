День медика в 2018 году в Украине празднуется 17 июня. Поздравления с Днем медика в стихах порадуют ваших друзей-докторов, напомнят, что их ценят и любят. Поздравьте знакомых работников медицины с Днем медика, чтобы сказать им “спасибо” за одну из самых важных работ в мире. Оригинальные поздравления в стихах найдете в нашем материале.

Добрый ангел медицины,

Дорогая медсестра!

Есть весомые причины

Поздравлять уже с утра.

Кто в больнице самый главный?

Ведь, конечно, это ты!

Пожеланий масса славных:

Пусть исполнятся мечты,

Чтобы труд всегда ценился,

Благородный испокон,

На ногах не отражался

«Межпалатный» марафон!

Пациент в любви признался –

Разгорелся уголек!

От зарплаты раздувался

Неподъемный кошелек!

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***

Как боги на Земле врачи:

Судьбу вершить, спасать, лечить.

За все мы Вас благодарим

И за труды боготворим!

Желаем искренне, с любовью,

Того, что дарите, – здоровья,

Успехов в праведном труде

И жизни долгой на земле:

Достойной, полной и богатой

И славы – как у Гиппократа!

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***

Пусть в День медработника беды уйдут,

Останутся в прошлом проблемы,

Тревоги пусть вас никогда не найдут,

Пускай все решатся дилеммы.

В профессии смело шагайте вперед,

Во вкусе великих открытий!

Пускай вас по жизни удача ведет

И множество ярких событий!

Дорогие медики, спасибо вам за вашу работу! Поздравляем с вашим профессиональным праздником!

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