День медицинского работника ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. В 2018-м поздравлять с профессиональным праздником тех, кто дал клятву Гиппократа, будут 17 июня. А знаете ли вы, как появился День медика? История праздника и интересные факты – в материале от редакции stb.ua.

Традиция отмечать День медицинского работника в Украине утверждена с 1994 года указом президента. Однако сама идея посвятить праздник медикам родилась в 70-х годах, а в 1980-м было решено ввести праздник на общесоюзном уровне. В этот день принято поздравлять не только врачей, но и медсестер, фельдшеров, фармацевтов, лаборантов и санитаров – другими словами, всех тех, кто тем или иным образом связан с медициной.

Кстати, помимо Дня медика, в нашей стране также отмечают День акушера (5 мая), День медицинской сестры (12 мая), День травматолога (20 мая) и День хирурга (третья суббота сентября). Также поздравить посвятивших себя спасению человеческих жизней можно в первый понедельник октября – в Международный день врача.

Если вы хотите сегодня пожелать что-то приятное тем, кто трудится в сфере охраны здоровья, берите на заметку поздравления с днем медика.

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