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Телеканал СТБ / Прически на выпускной 2018 на короткие, средние и длинные волосы

Прически на выпускной 2018 на короткие, средние и длинные волосы

Телеканал СТБ

Выпускной вечер – важное и волнительное событие в жизни каждой девушки. Свой образ выпускницы продумывают до мелочей – от маникюра до туфель! А какую прическу выбрать, чтобы стать королевой бала, подскажет stb.ua!

Прически на выпускной для длинных волос

Мировые стилисты твердят уже не первый год – в моде естественность и женственность. Для выпускного бала они рекомендуют легкие и романтичные прически, которые подчеркнут красоту обладательниц длинных волос. Например, пышные прически с легкой небрежностью или локоны в сочетании с плетением. Кстати, различные виды косичек – тренд этого сезона.

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Blonde girl with long and shiny curly hair

Brunette woman with long and shiny curly hair

Если вы выбираете голливудские локоны – будьте осторожна. Для тонких волос такая прическа не совсем удачна, поскольку к концу вечера они могут раскрутиться и опасть.

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Прически на выпускной для волос средней длинны

Для девушек с волосами средней длинны существует много модных вариантов причесок на выпускной. К примеру, собранные назад локоны. Дополнить нежный образ помогут украшения с цветами или диадема.

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Portrait of attractive young woman with beautiful hairstyle and stylish

Прически на выпускной для коротких волос

Короткостриженные девушки иногда уверены – красивые прически не для них. Однако и для коротких волос существует масса смелых и утонченных укладок. Для милого и нежного образа – сделайте легкие завитки, для более яркого – кудряшки.

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Свой вечерний образ можно разнообразить с помощью элегантных украшений или ободков, гармонирующих с платьем.

Пусть этот вечер будет ярким и незабываемым!

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