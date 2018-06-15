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Телеканал СТБ / Мода 2018: как и с чем носить плиссированную юбку

Мода 2018: как и с чем носить плиссированную юбку

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Плиссированная юбка идеально подходит, чтобы создать романтичный и женственный образ для свидания, прекрасно сочетается с элементами офисного гардероба и не менее удачно – с базовыми футболками. Если вы хотите узнать, с чем носить юбку-плиссе и какие варианты будут в моде летом 2018-го, читайте наш материал.

С рубашкой

Самая универсальная комбинация – плиссе и классическая рубашка, заправленная внутрь. Если вы не хотите нарушать деловой дресс-код, выбирайте юбки темных цветов – глубокого коричневого, изумрудного, бордового. Они лучше всего сочетаются с традиционными для офиса белым, светло-голубым и бледно-розовым оттенками. Стильно смотрится и плиссированная юбка с джинсовой рубашкой. Чтобы образ получился более неформальным, ее можно не заправлять, а завязать на талии.

модные юбки 2018мода лето 2018

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С воздушной блузкой

Хлопковая, шелковая, шифоновая или кружевная блуза – беспроигрышное решение для плиссированной юбки и миди-, и макси-длины. Легкости и летнего настроения добавят аксессуары – соломенная шляпа, миниатюрная сумочка, платок на шее или лента в волосах. В наступившем сезоне упор рекомендуем делать на пастельные оттенки и цветочные принты.

с чем носить юбкуBeautiful young girl is wearing straw hat sitting in a garden with pink roses

С футболкой

Ее можно носить просто поверх юбки либо заправить, слегка приспустив. Попробуйте поэкспериментировать с рисунком: если низ достаточно нейтрального оттенка, выбирайте футболки с надписями или изображением. Если принта нет, не избегайте насыщенных цветов – вишневого, индиго, фуксии. Стильным дополнением к такому наряду станут модные летом 2018 шлепанцы – биркенштоки, на платформе или с бахромой.

WE-ARE-VICOLO-01мода лето 2018

С кроп-топом или бра

Образ с плиссированной юбкой до или ниже колен вполне может быть сексуальным, если в качестве верха использовать укороченный топ, бюстье или бралетт. Открытая полоска на талии выглядит волнующе, но не вульгарно. Завершающим аккордом станут «лодочки» или туфли на квадратном каблуке.

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С джинсовкой или косухой

Деним и кожа выгодно играют на контрасте с нежной и воздушной юбкой плиссе, добавляя образу перчинки и небрежности. Надевать курточку не обязательно – достаточно просто накинуть на плечи. Летом советуем обратить внимание на легкие укороченные варианты, а в холодное время незаменимы модели oversize. Наряд получится более повседневным, если обуть кроссовки или кеды, и праздничным – с туфлями или босоножками на шпильке.

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С объемным джемпером или свитшотом

То, что нужно на весну или в прохладный летний вечер! Несмотря на то, что джемпер больше относится к спортивному гардеробу, наряд получится необычным и женственным в сочетании с обувью на каблуке. Отдавайте предпочтение моделям с простым и лаконичным кроем без рисунка и фурнитуры. Если джемпер слишком объемный, чтобы заправлять его вовнутрь юбки, талию можно подчеркнуть тонким ремешком или поясной сумкой.

с чем носить плиссированную юбкуGorgeous woman in kitchen

С пиджаком

Вместо приталенных силуэтов в этом году выбираем более грубые фасоны прямого кроя, будто с мужского плеча. Оттенок, который не потеряет актуальности независимо от сезона и цвета юбки плиссе, – графитовый серый, а универсальный принт – клетка.

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