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Телеканал СТБ / Блюда из щавеля: топ-5 вариантов приготовления

Блюда из щавеля: топ-5 вариантов приготовления

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Блюда из щавеля — это не только зеленый борщ или соленые запеканки. Редакция сайта STB.UA собрала для вас простые рецепты, которые удивят необычным вкусом, а приготовление не отнимет много времени. Читайте топ-5 рецептов блюд из щавеля в нашем материале!

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Щавелевые щи с мясом говядины и перепелиными яйцами

Ингредиенты для щи (2 порции):

  • 100 г щавеля
  • 4 перепелиных яйца
  • 120 г говяжьей вырезки
  • 140 г картофеля
  • 1 лимон
  • 1 большая луковица (или 2–3 маленьких)
  • Петрушка
  • Подсолнечное масло
  • Черный молотый перец
  • Соль

Приготовление щи:

  1. Сварить говядину. Налить в кастрюлю 1 л воды, положить мясо, довести до кипения. Посолить, поперчить, варить на умеренном огне 20 мин., снимая накипь.
  2. Нарезать картофель небольшими брусочками. Варить вместе с мясом 10 мин.
  3. Отварить перепелиные яйца в соленой воде. Остудить в проточной холодной воде, очистить от скорлупы, разрезать пополам.
  4. Нарезать лук соломкой, поджарить на сковородке до легкого золотистого оттенка. Добавить в щи, варить 2 мин.
  5. Нарезать щавель широкими полосками, вместе с лимонным соком добавить в щи.
  6. Достать из кастрюли мясо, нарезать крупными кусочками, закинуть обратно.
  7. Проверить на готовность все ингредиенты. Подавать с перепелиными яйцами и мелко порубленной петрушкой.

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Теплый салат со щавелем

Ингредиенты для салата (1 порция):

  • 6 шампиньонов
  • ½ баклажана
  • ½ сладкого перца
  • Щавель
  • Петрушка
  • Соевый соус
  • Растительное масло
  • Уксус (желательно рисовый)

Приготовление салата:

  1. Нарезать дольками баклажан и шампиньоны. Перец нарезать соломкой.
  2. Смешать соевый соус и уксус.
  3. Обжарить баклажаны до золотистой корочки, выложить отдельно.
  4. Жарить шампиньоны на сильном огне в течение 2 мин. Затем добавить перец, жарить еще 1 мин.
  5. К готовым овощам выложить баклажаны, все заправить смесью соевого соуса и уксуса. Прогреть 1 мин. на сковородке.
  6. На тарелке разложить чистые листья молодого щавеля. Выложить на листья салат, украсить петрушкой. Подавать теплым.

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Жареный щавель с винным уксусом

iStock-96655757Ингредиенты (6 порций):

  • 6 кг щавеля
  • 2 зубчика чеснока
  • 1,5 ст. л. белого винного уксуса
  • 6 ст. л. оливкового масла
  • Соль

Приготовление:

  1. Удалить стебли, промыть листья щавеля. Налить в большую кастрюлю 3–4 л. воды, добавить 1 ст. л. соли. Добавить в кастрюлю щавель, довести до кипения. Варить 10 мин.
  2. Слить воду с готового щавеля. Мелко порезать листья.
  3. Разогреть на сковородке оливковое масло. Плоской стороной лезвия подавить чеснок, добавить к маслу. Жарить, пока зубчики не потемнеют, затем достать и выбросить.
  4. Добавить в сковородку щавель. Готовить помешивая.
  5. Убрать сковороду с плиты, полить листья винным уксусом. Подавать теплым.

Шарлотка из щавеля

Ингредиенты для шарлотки (6 порций):

  • 200 г щавеля
  • 1 стакан сахара
  • 3 куриных яйца
  • 1 стакан пшеничной муки
  • Сливочное масло (по вкусу)

Приготовление шарлотки:

  1. Промыть щавель, нарезать лапшой.
  2. Взбить яйца с сахаром. Затем добавить муку, посолить и размешать.
  3. Добавить в полученную смесь щавель, вымесить тесто.
  4. Разогреть духовку. Смазать форму для запекания сливочным маслом.
  5. Поместить тесто в форму. Выпекать в духовке 20–30 мин.

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Смузи из щавеля и ананаса

Ингредиенты (4 порции):

  • 700 г ананаса
  • 1 пучок щавеля
  • 50 г молодого шпината
  • 2 апельсина
  • ½ лайма

Приготовление смузи:

  1. Щавель хорошо промыть, обсушить и поместить в блендер вместе с листьями молодого шпината.
  2. Очистить ананас, удалить сердцевину. Нарезать средними кусочками. Добавить в блендер.
  3. Выдавить сок из апельсинов, лайма. Сок апельсинов добавить в блендер.
  4. Все ингредиенты в блендере пробить на максимальной скорости около 3–5 мин. Затем попробовать на баланс кислого-сладкого. Добавить лайм по вкусу и пробить еще раз.
  5. Подавать, украсив кусочком ананаса.

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Эти простые блюда порадуют вас волшебным вкусом и станут украшением любого стола. Приятного аппетита!

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