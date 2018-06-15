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Телеканал СТБ / Блюда из молодого картофеля: топ-3 рецептов

Блюда из молодого картофеля: топ-3 рецептов

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Как приготовить молодую картошку? Предлагаем вам простые рецепты блюд из молодого картофеля на каждый день. Молодая картошка – полезный и вкусный продукт, который легко приготовить и можно найти в любом магазине или на рынке. Мы расскажем, как готовить блюда из молодой картошки.

Молодая картошка с укропом

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Ингредиенты

  • Молодая картошка – 1 кг
  • Зубок чеснока – 2 шт.
  • Пучок укропа
  • Сливочное масло – 100 г
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Соль – 1 ст. л.
  • Вода – 1–1,5 л

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Приготовление

  1. Молодую картошку помыть и почистить. Крупную картофелину разрезать, мелкую можно оставить целой.
  2. Положить молодую картошку в кастрюлю, залить водой, чтобы она покрывала картофель на 1–2 пальца.
  3. Довести воду до кипения, посолить и варить молодую картошку под крышкой на среднем огне 15–20 минут.
  4. Пока варится картошка, подготавливаем заправку: измельчить укроп; чеснок пропустить через пресс, смешать укроп с чесноком, слегка посолить и поперчить.
  5. С готового картофеля слить воду, а саму картошку слегка подсушить на медленном огне 10–20 секунд, периодически встряхивая, чтобы выкипела вода.
  6. Добавить в готовую молодую картошку укроп с чесноком, сливочное масло, накрыть крышкой и несколько раз встряхнуть, чтобы все перемешалось.

Молодая картошка в сметане с чесноком

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Ингредиенты

  • Молодой картофель – 1 кг
  • Зубок чеснока – 2 шт.
  • Пучок укропа
  • Сливочное масло – 100 г
  • Сметана – 300 г
  • Соль – по вкусу

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Приготовление

  1. Помыть картошку и поставить вариться в подсоленной воде.
  2. Картошку очистить от кожицы.
  3. Помыть и мелко порезать укроп. Измельчить чеснок.
  4. Приготовить сметанную заправку: в емкость вылить сметану, добавить к ней укроп и чеснок, немного посолить и перемешать.
  5. Варить молодую картошку нужно примерно 30–35 минут.
  6. Когда картофель сварится, слить воду, немного подсушить картофель на слабом огне без крышки в течение минуты.
  7. Добавить масло и встряхнуть, чтобы оно перемешалось с картофелем. Выложить картошку в миску, полить сметанной заправкой. Накрыть крышкой, укутать, чтобы она не остыла, и дать настояться 7–10 минут.

Жареная молодая картошка

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Ингредиенты

  • Молодая картошка – 700 г
  • Зубок чеснока – 2–3 шт.
  • Пучок укропа
  • Розмарин – 2 веточки
  • Растительное масло – 100 мл
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Соль – по вкусу

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Приготовление

  1. Молодую картошку помыть и почистить.
  2. Крупный картофель разрезать пополам, мелкий оставить целым.  
  3. Налить растительное масло в сковороду и хорошо разогреть. Выложить в сковороду молодую картошку и обжарить со всех сторон до золотистой корочки. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне, периодически помешивая, примерно 15 минут.
  4. Добавить на сковороду розмарин и готовить еще 5–10 минут. В конце картошку посолить и поперчить.
  5. Мелко порезать укроп. Чеснок пропустить через чесночницу. Готовую жареную картошку посыпать укропом и чесноком, накрыть крышкой и дать постоять пару минут.

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