Как приготовить молодую картошку? Предлагаем вам простые рецепты блюд из молодого картофеля на каждый день. Молодая картошка – полезный и вкусный продукт, который легко приготовить и можно найти в любом магазине или на рынке. Мы расскажем, как готовить блюда из молодой картошки.
Молодая картошка с укропом
Ингредиенты
- Молодая картошка – 1 кг
- Зубок чеснока – 2 шт.
- Пучок укропа
- Сливочное масло – 100 г
- Черный молотый перец – по вкусу
- Соль – 1 ст. л.
- Вода – 1–1,5 л
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Приготовление
- Молодую картошку помыть и почистить. Крупную картофелину разрезать, мелкую можно оставить целой.
- Положить молодую картошку в кастрюлю, залить водой, чтобы она покрывала картофель на 1–2 пальца.
- Довести воду до кипения, посолить и варить молодую картошку под крышкой на среднем огне 15–20 минут.
- Пока варится картошка, подготавливаем заправку: измельчить укроп; чеснок пропустить через пресс, смешать укроп с чесноком, слегка посолить и поперчить.
- С готового картофеля слить воду, а саму картошку слегка подсушить на медленном огне 10–20 секунд, периодически встряхивая, чтобы выкипела вода.
- Добавить в готовую молодую картошку укроп с чесноком, сливочное масло, накрыть крышкой и несколько раз встряхнуть, чтобы все перемешалось.
Молодая картошка в сметане с чесноком
Ингредиенты
- Молодой картофель – 1 кг
- Зубок чеснока – 2 шт.
- Пучок укропа
- Сливочное масло – 100 г
- Сметана – 300 г
- Соль – по вкусу
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Приготовление
- Помыть картошку и поставить вариться в подсоленной воде.
- Картошку очистить от кожицы.
- Помыть и мелко порезать укроп. Измельчить чеснок.
- Приготовить сметанную заправку: в емкость вылить сметану, добавить к ней укроп и чеснок, немного посолить и перемешать.
- Варить молодую картошку нужно примерно 30–35 минут.
- Когда картофель сварится, слить воду, немного подсушить картофель на слабом огне без крышки в течение минуты.
- Добавить масло и встряхнуть, чтобы оно перемешалось с картофелем. Выложить картошку в миску, полить сметанной заправкой. Накрыть крышкой, укутать, чтобы она не остыла, и дать настояться 7–10 минут.
Жареная молодая картошка
Ингредиенты
- Молодая картошка – 700 г
- Зубок чеснока – 2–3 шт.
- Пучок укропа
- Розмарин – 2 веточки
- Растительное масло – 100 мл
- Черный молотый перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
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Приготовление
- Молодую картошку помыть и почистить.
- Крупный картофель разрезать пополам, мелкий оставить целым.
- Налить растительное масло в сковороду и хорошо разогреть. Выложить в сковороду молодую картошку и обжарить со всех сторон до золотистой корочки. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне, периодически помешивая, примерно 15 минут.
- Добавить на сковороду розмарин и готовить еще 5–10 минут. В конце картошку посолить и поперчить.
- Мелко порезать укроп. Чеснок пропустить через чесночницу. Готовую жареную картошку посыпать укропом и чесноком, накрыть крышкой и дать постоять пару минут.