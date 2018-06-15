Уже совсем скоро на ВДНГ состоится самый долгожданный фестиваль этого лета – Atlas Weekend 2018. Ранее мы уже рассказывали, кто будет хедлайнерами в этом году. Давайте теперь узнаем расписание мероприятия, кто из музыкантов выступает в какие дни, а также цены на билеты на Atlas Weekend 2018.
Цены на билеты
Радостная новость для всех желающих попасть на Atlas Weekend 2018 – первый день фестиваля, 3 июля, вход будет совершенно бесплатным.
В другие дни, цены колеблются от 800 до 6000 грн, в зависимости от типа билета и количества дней. Стандартный абонемент на все дни фестиваля стоит 2100 грн, VIP билет – 6000 гривен. Он дает покупателю право посещать закрытую площадку STANDING, рядом с главной сценой, а также VIP-бар. Кроме того, предусмотрена бесплатная парковка и отдельный вход на мероприятие.
Купить билет можно и лишь на один день. Так попасть на фестиваль 9 июля будет стоить 900 гривен, а 5,6,7 и 8 июля – 800 грн.
3 июля – День украинской музыки (вход бесплатный)
Tayanna
СКАЙ
Мария Чайковская
Біла Вежа
Kozak System
Гражданин Топинамбур
Феликс Шиндер
The Hypnotunes
Kira Mazur
KARNA
LETAY
4 июля
Martin Garrix
Tom Odell
Skillet
Lost Frequencies
Epica
5’nizza
Листи N
Panivalkova
Элизиум
5 июля
LP
Nothing But Thieves
Kreator
WhoMadeWho
Betraying the Martyrs
PianoБой
Vivienne Mort
Animal ДжаZ
Kadnay
Порнофильмы
Morphine Suffering
Tequilajazzz
АННА
6 июля
Eskimo Callboy
Kadebostany
Сергей Бабкин
ДахаБраха
Mujuice
The Gitas
Dakh Daughters
Пасош
Oy Sound System
YEYO
7 июля
The Chemical Brothers
Бумбокс
O.Torvald
Луна
Пошлая Молли
Кровосток
Артем Пивоваров
Yanix
Нейромонах Феофан
Дай Дарогу!
YARMAK
Brunettes Shoot Blondes
8 июля
Placebo
Infected Mushrooms
Lacuna Coil
Антитіла
ЛСП
Face
Louna
Курган и Agregat
Wildways
Нервы
Один в каное
BAHROMA
Сансара
GIGA1