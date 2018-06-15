Уже совсем скоро на ВДНГ состоится самый долгожданный фестиваль этого лета – Atlas Weekend 2018. Ранее мы уже рассказывали, кто будет хедлайнерами в этом году. Давайте теперь узнаем расписание мероприятия, кто из музыкантов выступает в какие дни, а также цены на билеты на Atlas Weekend 2018.

Цены на билеты

Радостная новость для всех желающих попасть на Atlas Weekend 2018 – первый день фестиваля, 3 июля, вход будет совершенно бесплатным.

В другие дни, цены колеблются от 800 до 6000 грн, в зависимости от типа билета и количества дней. Стандартный абонемент на все дни фестиваля стоит 2100 грн, VIP билет – 6000 гривен. Он дает покупателю право посещать закрытую площадку STANDING, рядом с главной сценой, а также VIP-бар. Кроме того, предусмотрена бесплатная парковка и отдельный вход на мероприятие.

Купить билет можно и лишь на один день. Так попасть на фестиваль 9 июля будет стоить 900 гривен, а 5,6,7 и 8 июля – 800 грн.

3 июля – День украинской музыки (вход бесплатный)

Tayanna

СКАЙ

Мария Чайковская

Біла Вежа

Kozak System

Гражданин Топинамбур

Феликс Шиндер

The Hypnotunes

Kira Mazur

KARNA

LETAY

4 июля

Martin Garrix

Tom Odell

Skillet

Lost Frequencies

Epica

5’nizza

Листи N

Panivalkova

Элизиум

5 июля

LP

Nothing But Thieves

Kreator

WhoMadeWho

Betraying the Martyrs

PianoБой

Vivienne Mort

Animal ДжаZ

Kadnay

Порнофильмы

Morphine Suffering

Tequilajazzz

АННА

6 июля

Eskimo Callboy

Kadebostany

Сергей Бабкин

ДахаБраха

Mujuice

The Gitas

Dakh Daughters

Пасош

Oy Sound System

YEYO

7 июля

The Chemical Brothers

Бумбокс

O.Torvald

Луна

Пошлая Молли

Кровосток

Артем Пивоваров

Yanix

Нейромонах Феофан

Дай Дарогу!

YARMAK

Brunettes Shoot Blondes

8 июля

Placebo

Infected Mushrooms

Lacuna Coil

Антитіла

ЛСП

Face

Louna

Курган и Agregat

Wildways

Нервы

Один в каное

BAHROMA

Сансара

GIGA1

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