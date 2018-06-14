Сезон персиков в самом разгаре. Как же приятно сорвать с дерева плод и наслаждаться его летним вкусом. Чтобы его солнечный аромат и воспоминания о лете согревали вас даже зимними вечерами, предлагаем вам приготовить персиковый ликер в домашних условиях. Читайте пошаговый рецепт, который порадует вас простотой в приготовлении и удивит ваших подруг и близких. На его основе можно приготовить много коктейлей, либо же просто наслаждаться вкусом персикового ликёра.

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Ингредиенты:

персики – 1 кг

качественная водка либо спирт 40-45% – 1 литр

сахар – 250-350 грамм

вода – 100-150 грамм

Способ приготовления:

С персиков необходимо снять шкурки, они дают горечь. Когда плоды будут очищены – разрезаем их на половинки и извлекаем косточки. Мякоть измельчаем блендером до однородного состояния. В персиковое пюре добавляем 100-150 г кипятка, хорошо перемешиваем. Через 2-3 слоя марли выжимаем сок из пюре. Оставшуюся мякоть можно выбрасывать. В сок добавляем водку, сахар и тщательно перемешиваем. Если вы любите более сладкие напитки – сахара можно добавить больше. Переливаем в емкость, в которой ликер будет настаиваться. Ставим в темное место с комнатной температурой на 2 недели. Раз в сутки, ликер необходимо встряхивать. Через 2 недели, ликер необходимо профильтровать через вату, либо сложенную в несколько раз марлю. Разлить по бутылкам. Персиковый ликер готов! Хранить его нужно при комнатной температуре, в герметично закрытой емкости. Срок годности такого ликера – 3 года.

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