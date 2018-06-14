Как собрать аптечку в отпуск? Часто люди, собираясь на летний отдых, упаковывают в дорожный чемодан все что угодно, кроме самого важного. А ведь грамотно собранная аптечка поможет вам не только сохранить здоровье, но и спасет жизнь. Читайте, какие лекарства взять в отпуск, в материале.
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Итак, не рассчитывайте, что сможете купить все необходимое уже на базе отдыха. Обязательно сходите перед отъездом в аптеку со следующим списком:
- Бинт нестерильный 5х5 и 5х10 см;
- Вата – 1 упаковка, а лучше ватные подушечки – 2 упаковки;
- Бактерицидные лейкопластыри (разных размеров);
- Йод, зеленка – по 1 флакончику или фломастеру;
- Крем от солнечных ожогов, мелких ссадин, ожогов медузы;
- Крем от кожных аллергических реакций, а также крем, снимающий зуд и отеки при укусах насекомых;
- Антигистаминный препарат – при системных аллергических реакциях, укусах пчел и т. д.;
- Жаропонижающие;
- Оральные септики – берем, если в компании едут люди, склонные к тонзиллитам, ларингитам, фарингитам, то есть если часто болит горло;
- Средства от диареи, изжоги, вздутия живота и т. д.;
- Обезболивающий препарат;
- Косметика по уходу за кожей на солнце: солнцезащитный крем, крем после загара и т.д.
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Если у вас есть хронические заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом и возьмите с собой медикаменты, прописанные конкретно вам.