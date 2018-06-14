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Телеканал СТБ / Как собрать аптечку в отпуск: список необходимых лекарств

Как собрать аптечку в отпуск: список необходимых лекарств

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Как собрать аптечку в отпуск? Часто люди, собираясь на летний отдых, упаковывают в дорожный чемодан все что угодно, кроме самого важного. А ведь грамотно собранная аптечка  поможет вам не только сохранить здоровье, но и спасет жизнь. Читайте, какие лекарства взять в отпуск, в материале.

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Итак, не рассчитывайте, что сможете купить все необходимое уже на базе отдыха. Обязательно сходите перед отъездом в аптеку со следующим списком:

  • Бинт нестерильный 5х5 и 5х10 см;
  • Вата – 1 упаковка, а лучше ватные подушечки – 2 упаковки;
  • Бактерицидные лейкопластыри (разных размеров);
  • Йод, зеленка – по 1 флакончику или фломастеру;
  • Крем от солнечных ожогов, мелких ссадин, ожогов медузы;
  • Крем от кожных аллергических реакций, а также крем, снимающий зуд и отеки при укусах насекомых;
  • Антигистаминный препарат – при системных аллергических реакциях, укусах пчел и т. д.;
  • Жаропонижающие;
  • Оральные септики – берем, если в компании едут люди, склонные к тонзиллитам, ларингитам, фарингитам, то есть если часто болит горло;
  • Средства от диареи, изжоги, вздутия живота и т. д.;
  • Обезболивающий препарат;
  • Косметика по уходу за кожей на солнце: солнцезащитный крем, крем после загара и т.д.

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Если у вас есть хронические заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом и возьмите с собой медикаменты, прописанные конкретно вам.

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