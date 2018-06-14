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Телеканал СТБ / Как сделать квас в домашних условиях? Рецепт приготовления

Как сделать квас в домашних условиях? Рецепт приготовления

Телеканал СТБ

Как сделать квас в домашних условиях, чтобы спастись летом от жары? Мы подскажем пошаговый рецепт домашнего кваса, с которым справится каждая хозяйка. Этот напиток вкусный, натуральный и очень хорошо подходит для жаркой поры года. Чтобы пить натуральный квас в любое время, следуйте подробным советам приготовления традиционного славянского напитка. Квас чаще всего бывает кислым, но с помощью советов приготовления его в домашних условиях вы сможете регулировать вкус.

Из чего делается квас  

Готовится квас из солода, ячменного или пшеничного, и муки на основе брожения, а также из ржаного хлеба. Часто в него добавляют мед и разнообразные травы. Также квас готовят из ягод, фруктов и даже из свеклы.

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Виды кваса

На Руси, кроме хлебного, большой популярностью пользовался и фруктовый квас. Напиток готовили из груш, яблок, брусники, клюквы, сливы, изюма, малины. Использовали измельченные ягоды и плоды, а не только чистые соки.

В таких напитках было от 1 до 3% алкоголя.

Более хмельной квас предпочитали в Англии, Германии, Венгрии, Дании. Крепость напитка в этих странах колебалась от 3 до 6%.

Ранее пользовались более чем 150 рецептами кваса, среди которых был белый окрошечный, изюмный, солдатский, монастырский, боярский и многие другие.

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Рецепт кваса в домашних условиях

Ингредиенты

  • Вода кипяченая (остуженная) – 3 л
  • Хлеб ржаной – 300 г
  • Дрожжи прессованные – 30 г
  • Сахар – 100 г

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Приготовление

  1. Дрожжи разведите в стакане теплой кипяченой воды.
  2. Затем вылейте смесь в подготовленную бутыль, добавьте поджаренный хлеб, нарезанный небольшими кусочками, и сахар. Залейте все водой.
  3. Банку прикройте марлей и оставьте при комнатной температуре на несколько дней.
  4. Когда квас созреет, процедите его. Квас готов, как только сухари останутся на дне и больше подниматься не будут.
  5. Готовый напиток поставьте в холодильник или в холодное место. Половину оставшейся хлебной закваски оставьте для следующих порций. Для них вам уже не понадобятся дрожжи, только вода, хлеб и сахар.

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