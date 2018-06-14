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Как правильно извлечь клеща

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Как вытащить клеща? Лето — время опасных насекомых, поэтому каждый отдыхающий на природе должен знать, как извлечь клеща из кожи у людей и у животных. Инструкция, как правильно удалить клеща, в нашем материале!

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Клеща можно вытащить:

  • пинцетом;
  • пальцами;
  • ниткой.

Инструкция, как вытащить клеща правильно:

  • С помощью пинцета, пальцев:

Захватите клеща как можно ближе к хоботку. Держа его строго перпендикулярно к месту укуса, аккуратно поворачивайте тело клеща вокруг оси. Извлеките клеща с кожного покрова.

  • С помощью нитки:

Завязать прочную нитку в узел как можно ближе к хоботку клеща. Медленно раскачивая и подтягивая вверх, вытащить клеща.

  • Продезинфицировать место укуса спиртом, йодом, одеколоном, прочее.
  • Вымыть руки с мылом.
  • Сдать кровь на анализ.

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ВАЖНО. Если во время удаления в коже остались головка или хоботок клеща, обработайте ранку 5% раствором спирта — они должны выпасть. Также можно извлечь головку или хоботок с помощью иголки. Протрите ее спиртом или прокалите на огне, затем удаляйте так, как удаляют занозу.

Нельзя:

  • Брать клеща голыми пальцами. Лучше предварительно обмотать их марлей.
  • Делать резкие движения, дабы не разорвать клеща.
  • Использовать масло. Оно закупорит дыхательные пути клеща, в результате чего тот умирает, так и оставшись в коже.
  • Сдавать кровь на анализы сразу после укуса. За такой маленький срок они ничего не покажут.

Полезные рекомендации:

  1. Выбирайте правильную одежду — она должна полностью закрывать все тело, оставляя минимум открытых участков кожи.
  2. Регулярно осматривайте себя и своих близких. Первые несколько часов клещ сидит на будущей жертве, выбирая место. Это хорошая возможность снять из себя паразита еще до момента укуса.
  3. Извлеченного клеща можно бросить в кипяток, сжечь на огне или сдать в лабораторию на исследование.
  4. Через две недели после укуса сделайте анализ крови на наличие антител к вирусу клещевого энцефалита, через месяц — на антитела к боррелиям.

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