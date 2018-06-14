День блогера: история праздника и на кого подписаться в Украине

Сегодня, 14 июня, самые активные интернет-пользователи с внушительным числом подписчиков отмечают профессиональный праздник – Международный день блогера. Его цель – поддерживать дружеские отношения между сетевыми блогерами со всего мира. Подробнее об истории праздника, о блогерах телеканала СТБ, а также о других популярных украинских блогерах – в материале.
История Дня блогера
Впервые Международный день блогера отметили почти 15 лет назад – в 2004 году. Идея основать такой праздник пришла в голову американскому студенту из Стэнфорда. Парень просто предложил в сети сделать ежегодный День блогера, и его идею поддержали свыше 500 человек из разных стран мира.
А вот первым блогером принято считать американца Тима Бернеса-Ли. Именно ему пришло в голову в 1992 году создать простую веб-страницу для размещения новостей. Затем появилась первая интернет-платформа для ведения блога – Blogger. Сегодня портал является частью Google.
С момента основания праздника в 2004 году в этот день по всему миру проводятся различные мероприятия, которые позволяют подписчикам встретиться и пообщаться с любимыми блогерами. Так, этим летом в Киеве прошел Международный фестиваль видеоблогеров ВидеоЖара 2018. Кстати, именно там YouTube-канал СТБ получил престижную награду.
Самые популярные блогеры СТБ
Среди ведущих, экспертов и даже участников проектов на телеканале СТБ есть те, кто также делится на своих страницах в соцсетях полезной информацией – о питании, здоровье, спорте, воспитании детей, красоте и психологии. Подписывайтесь в Instagram на блогеров любимого телеканала!
Здоровый образ жизни, спорт и правильное питание
1️⃣ Забегаем на степ левой ногой 20 р., затем правой 20 р. 2️⃣ Планка, зашагивания на степ руками, так же поочерёдно левой и правой 10-20 р. 3️⃣ Отжимания 10-20 р. (облегчённый вариант с колен) #стб #маринаузелкова #тренер #фитнес #тренировка #упражнения #спорт #зож #похудение #stb #stbua #uzelkova #sport #fitness #sportlife #sportgirl #fitnessaddict #fitnessmotivation #coach #sporttime #fitnessgirl #fitnesslife #instasport #body #wow #women #newbalance Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina)
Кулинария
Пармезановая голова. Ну а если серьёзно, то я сегодня был в каком-то пармезановом храме. Там хочется просто молчать и молиться сырному богу. Попробовал пармезан трехлетней выдержки и влюбился в него по-новому. Вот знаете, когда жизнь делится на «до» и «после». И да, эта пармезановарня семейная. Ей уже 200 лет, на секундочку. Я в шоке. Вы только представьте: семейные рецепты, семейные традиции, семейные секреты. Очень мощно. ⠀ Как делается сыр вы можете посмотреть в stories. #япрототутбыл #гастротур #италия #эмилияроманья
Психология, семья и lifestyle
Для меня человеческие отношения и общение, в целом,- это важная энергия, это эмоции, уроки, знания, краски, выводы и та территория, где развивается чувствительность….. Знайте, несмотря на мой #побег, вы все меня пронзили до глубины души вашими поздравлениями и пожеланиями!!! Спасибо каждому из вас за такие слова – со смыслами и искренностью! Ценю всё и запомню этот день! Вы у меня чудесные и самые добрые! #счастлива Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
А В ЧЕМ РАЗНИЦА? Я тут подумал что всех людей можно разделить на две категории. Одни хотят чтобы им помогли. Другие хотят чтобы им не мешали. И это абсолютно разные модели поведения и стратегии мышления. Понимаете ли вы разницу между этими двумя типами людей? Как себя ведут и как мыслят одни а как другие? Публикация от Дмитрий Карпачев (@karpachoff)
Красота
🖤 немножко креатива 🖤 #makeup #beaytiful #folowme #makeupartist #blogger #highlights #love Публикация от Lena Melnyk (@lenamelnyc)
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Самые популярные украинские блогеры
Этой зимой проект «Вікна-новини» запустил пятисерийный спецпроект «Я #блогер» корреспондента Артема Сорокина, посвященный успешным украинским блогерам. Герои серии передач рассказали, как благодаря своей деятельности в соцсетях им удалось не только обрести популярность, но и начать хорошо зарабатывать.
Если вы до сих пор этого не сделали, мы советуем подписаться на крутые блоги этих ребят:
- @m.a.m.a.s.i.t.a – Мария Скорченко, преподаватель горячего twerk dance;
- Алёна Венум – обладательница самого популярного женского YouTube-канала в Украине;
- Руслан Кузнецов – супруг Алены с миллионной аудиторией на YouTube;
- @olgakulinych – Ольга Кулинич, чемпионка Украины, Европы и призер чемпионата мира по бодифитнесу;
- YanGo – 19-летний Ян Гордиенко прославился благодаря коротким видеороликам о своей жизни, которые он выкладывает на YouTube;
- Пупси Кира – самая маленькая героиня нашего топа имеет 603 тыс. подписчиков на YouTube и 408 тыс. – в Instagram;
- Ольга Матвей – популярный украинский кулинарный блогер, которая покоряет своих зрителей рецептами простых и недорогих домашних блюд.
Подробнее о спецпроекте «Я #блогер» узнаете из видео: