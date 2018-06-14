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Телеканал СТБ / День блогера: история праздника и на кого подписаться в Украине

День блогера: история праздника и на кого подписаться в Украине

Телеканал СТБ

Сегодня, 14 июня, самые активные интернет-пользователи с внушительным числом подписчиков отмечают профессиональный праздник – Международный день блогера. Его цель – поддерживать дружеские отношения между сетевыми блогерами со всего мира. Подробнее об истории праздника, о блогерах телеканала СТБ, а также о других популярных украинских блогерах – в материале.

международный день блогера

История Дня блогера

Впервые Международный день блогера отметили почти 15 лет назад – в 2004 году. Идея основать такой праздник пришла в голову американскому студенту из Стэнфорда. Парень просто предложил в сети сделать ежегодный День блогера, и его идею поддержали свыше 500 человек из разных стран мира.

А вот первым блогером принято считать американца Тима Бернеса-Ли. Именно ему пришло в голову в 1992 году создать простую веб-страницу для размещения новостей. Затем появилась первая интернет-платформа для ведения блога – Blogger. Сегодня портал является частью Google.

С момента основания праздника в 2004 году в этот день по всему миру проводятся различные мероприятия, которые позволяют подписчикам встретиться и пообщаться с любимыми блогерами. Так, этим летом в Киеве прошел Международный фестиваль видеоблогеров ВидеоЖара 2018. Кстати, именно там YouTube-канал СТБ получил престижную награду.

Самые популярные блогеры СТБ

Среди ведущих, экспертов и даже участников проектов на телеканале СТБ есть те, кто также делится на своих страницах в соцсетях полезной информацией – о питании, здоровье, спорте, воспитании детей, красоте и психологии. Подписывайтесь в Instagram на блогеров любимого телеканала!

Здоровый образ жизни, спорт и правильное питание

Мирослава Ульянина

Марина Боржемская-Узелкова

Анита Луценко

Кулинария

Евгений Клопотенко

Пармезановая голова. Ну а если серьёзно, то я сегодня был в каком-то пармезановом храме. Там хочется просто молчать и молиться сырному богу. Попробовал пармезан трехлетней выдержки и влюбился в него по-новому. Вот знаете, когда жизнь делится на «до» и «после». И да, эта пармезановарня семейная. Ей уже 200 лет, на секундочку. Я в шоке. Вы только представьте: семейные рецепты, семейные традиции, семейные секреты. Очень мощно. ⠀ Как делается сыр вы можете посмотреть в stories. #япрототутбыл #гастротур #италия #эмилияроманья

Публикация от Evgeniy Klopotenko (@klopotenko)

Психология, семья и lifestyle

Маша Ефросинина

Для меня человеческие отношения и общение, в целом,- это важная энергия, это эмоции, уроки, знания, краски, выводы и та территория, где развивается чувствительность….. Знайте, несмотря на мой #побег, вы все меня пронзили до глубины души вашими поздравлениями и пожеланиями!!! Спасибо каждому из вас за такие слова – со смыслами и искренностью! Ценю всё и запомню этот день! Вы у меня чудесные и самые добрые! #счастлива Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Дмитрий Карпачев

Соломия Кульба

Красота

Елена Мельник

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Самые популярные украинские блогеры

Мамасита

Этой зимой проект «Вікна-новини» запустил пятисерийный спецпроект «Я #блогер» корреспондента Артема Сорокина, посвященный успешным украинским блогерам. Герои серии передач рассказали, как благодаря своей деятельности в соцсетях им удалось не только обрести популярность, но и начать хорошо зарабатывать.

Если вы до сих пор этого не сделали, мы советуем подписаться на крутые блоги этих ребят:

  • @m.a.m.a.s.i.t.a – Мария Скорченко, преподаватель горячего twerk dance;
  • Алёна Венум – обладательница самого популярного женского YouTube-канала в Украине;
  • Руслан Кузнецов – супруг Алены с миллионной аудиторией на YouTube;
  • @olgakulinych – Ольга Кулинич, чемпионка Украины, Европы и призер чемпионата мира по бодифитнесу;
  • YanGo – 19-летний Ян Гордиенко прославился благодаря коротким видеороликам о своей жизни, которые он выкладывает на YouTube;
  • Пупси Кира – самая маленькая героиня нашего топа имеет 603 тыс. подписчиков на YouTube и 408 тыс. – в Instagram;
  • Ольга Матвей – популярный украинский кулинарный блогер, которая покоряет своих зрителей рецептами простых и недорогих домашних блюд.

Подробнее о спецпроекте «Я #блогер» узнаете из видео:

Video: День блогера: история праздника и на кого подписаться в Украине

Международный День Блогера отмечается 14 июня. В 2018 году этот праздник уже более популярен, чем несколько лет назад. Читайте историю праздника День Блогера и на кого из украинских блогеров стоит подписаться

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