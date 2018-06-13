Вкусный, освежающий и ароматный вишневый сорбет – идеальное лакомство в летнюю жару. Всего четыре ингредиента, немного вашего терпения и вкусный десерт готов! Читайте пошаговый рецепт вишневого сорбета в нашем материале.
Ингредиенты:
- 1 кг вишен
- 1 стакан сахара
- сок половины лайма
- 1 ст.л. рома (по желанию)
Способ приготовления:
- Вишню вымыть, просушить и удалить косточки
- Все ингредиенты смешать и перебить с помощью блендера
- Протереть массу через сито, чтобы удалить остатки кожицы
- Перелить массу в контейнер, поставить в морозильную камеру на 1 час, достать, перемешать и поставить обратно. Повторить процедуру 3-4 раза и поставить сорбет в морозильник на 6-8 часов до полного застывания.
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