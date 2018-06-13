Вкусный, освежающий и ароматный вишневый сорбет – идеальное лакомство в летнюю жару. Всего четыре ингредиента, немного вашего терпения и вкусный десерт готов! Читайте пошаговый рецепт вишневого сорбета в нашем материале.

Ингредиенты:

1 кг вишен

1 стакан сахара

сок половины лайма

1 ст.л. рома (по желанию)

Способ приготовления:

Вишню вымыть, просушить и удалить косточки Все ингредиенты смешать и перебить с помощью блендера Протереть массу через сито, чтобы удалить остатки кожицы Перелить массу в контейнер, поставить в морозильную камеру на 1 час, достать, перемешать и поставить обратно. Повторить процедуру 3-4 раза и поставить сорбет в морозильник на 6-8 часов до полного застывания.

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