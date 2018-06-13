Самые модные летние брюки в 2018 году – это преимущественно классические, широкие и укороченные модели простого кроя без излишеств. Помимо универсальных однотонных, в жаркий сезон будут пользоваться популярностью варианты с полосатым, клетчатым и цветочным принтом. Подробнее о том, на какие модные брюки стоит обратить внимание этим летом, читайте в материале!

Классика на все времена

Строгие классические брюки будут неуместны на пляжной вечеринке, но вполне сойдут для прогулки по набережной после работы. Если вам не нет необходимости придерживаться черно-белого дресс-кода, присмотритесь к нейтральному бежевому оттенку и хаки. Совсем летний вариант – пудрово-розовый, нежно-голубой и смелая фуксия. Также в наступившем сезоне будут популярны брюки с ассиметричным кроем в нижней части штанин.

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Широкие

Объемные брюки-трубы с завышенной талией претендуют на звание новой классики. Чтобы не прогадать, делайте упор на модели длины макси из струящейся ткани, закрывающей обувь, и клеш – обычный или многослойный. Такой фасон визуально вытягивает фигуру и стройнит.

Кюлоты

Одна из самых трендовых моделей широких брюк сегодня на самом деле была создана в далеких 30-х – к теннисному турниру. Однако на вершине славы ей удалось продержаться недолго, и через несколько лет про такой фасон все забыли. Но не этим летом! Удобные и актуальные современные кюлоты могут быть сшиты из плотного материала и напоминать длинные шорты, либо же – из мягких тканей, благодаря которым брюки больше похожи на юбку. Правда, с выбором нужно быть очень осторожной. Кюлоты подходят далеко не всем типам фигуры, поэтому скрыть недостатки с их помощью не получится.

В полоску

Больше сотни лет прошло с тех пор, как Коко Шанель ввела в моду одежду в полоску, но этот тренд по-прежнему не сдает своих позиций. Летом 2018-го в моде практически все виды полос, независимо от их ширины, направления и цветовой гаммы. Кстати, не забывайте, что подобные геометрические принты при их грамотном использовании помогут скрыть лишние килограммы на бедрах. Чтобы выглядеть стройнее, отдавайте предпочтение брюкам с тонкими вертикальными полосами. Если же вы, наоборот, хотите, чтобы ваши ягодицы казались объемнее, надевайте модели с широкими вертикальными линиями.

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С лампасами

Давно пора отбросить ассоциации со спортивными костюмами и формой военных, когда речь идет о брюках с лампасами. Стильные и элегантные, они способны стать изюминкой и делового, и вечернего образа – достаточно добавить шпильки или лодочки. Крой брюк с лампасами может быть самым разным. Приветствуются как свободные модели, не сковывающие движений, так и соблазнительные скинни.

Клетка

Клетчатый принт обращает на себя внимание, поэтому комбинировать такие брюки лучше с однотонным верхом. Тем, кому наряд кажется слишком скучным, предлагаем поэкспериментировать с образом в стиле total – подобрать к низу топ или блузку с аналогичной клеткой.

Кожаные

Отдохнуть от обилия легких и воздушных тканей, но остаться в тренде позволят модные брюки из матовой или лаковой кожи. Не только привычного черного, но и самых неожиданных цветов – красного, розового, голубого. Безусловным фаворитом станут и кожаные брюки с тиснением под кожу рептилий – крокодила или питона.

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Белые

Несмотря на то, что летний гардероб состоит из более ярких вещей, универсальные брюки для этого сезона – белые. Сочетать их можно буквально с чем угодно, да и подойдут они к любому случаю. Собираетесь на свидание – наденьте белые брюки с пастельной блузкой, хотите выглядеть свежо и эффектно – останавливайтесь на сочных, контрастных цветах. В обоих случаях лучше рассматривать именно широкие фасоны – клеш, брюки-юбки, палаццо. Если все же хотите носить зауженную модель, выбирайте брюки не макси-длины, а чуть выше щиколотки.

Брючные костюмы

Казалось бы, сдержанный и официальный, костюм уже давно перестал быть частью исключительно делового образа. Как диктует мода лета 2018, под пиджак можно смело надевать футболку, а к строгим брюкам – кроссовки или кеды. Кроме того, рекомендуем воспользоваться обилием принтов. В тренде – все та же полоска, клетка, горох, леопард и цветы. Преимущество брючного костюма и в неиссякаемом количестве вариантов, как и с чем носить отдельно низ и верх. Такая покупка точно оправдает себя!

Джампсьют

Другими словами, удлиненный комбинезон. Брючные модели выглядят ничем не хуже костюма и способны стать его стильной альтернативой даже на рабочем месте. Обязательное условие: широкие штанины и приталенный силуэт. Для прогулок выбирайте изделия из хлопка и льна, а для вечернего выхода – шелковые, атласные, бархатные, кружевные.

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