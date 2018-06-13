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Телеканал СТБ / Куда пойти на выходных 16–17 июня 2018 года

Куда пойти на выходных 16–17 июня 2018 года

Телеканал СТБ

Лето в самом разгаре, и это уж точно не повод просто лежать под солнцем. Нужно проводить свободное время так, чтобы получить максимум ярких впечатлений. Мы знаем, куда пойти в Киеве на выходных 1617 июня. В материале найдете список самых интересных мероприятий столицы.

Белые Ночи vol.6

15–17 июня

Беломорская, 1

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Самый яркий и популярный фестиваль столицы «Белые Ночи vol.6» состоится совсем скоро на «Арт-заводе Платформа». На одной из самых популярных локаций Киева в эти выходные пройдет запоминающееся мероприятие. Вас ждут более 100 артистов различных направлений, 5 танцполов, креативные селфи-зоны и арт-инсталляции, яркая светомузыка и атмосфера лучших европейских тусовок. Приходите, если хотите провести свою самую незабываемую и самую светлую ночь.

Цена: 450–650 грн

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Международный День йоги

16 июня

Дворец Спорта

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Предлагаем вам, пожалуй, самое расслабляющее и полезное занятие для субботнего утра – занятие йогой. Мероприятие приурочено к Международному дню йоги. Вы проведете три часа с опытным йогом, который покажет и расскажет все об этом древнем религиозно-философском учении. Каждый участник может задать тренеру вопрос и попросить совет по поводу выполнения той или иной асаны.

Бесплатно

Travel Fest «Путешествуй по Украине»

16 июня

Днепровская набережная, 7

travel

Рассказы об интересных и бюджетных путешествиях по родной стране, уютная атмосфера и дружелюбная компания. Что еще нужно для отличного выходного? Вы узнаете об оригинальных способах объездить всю страну, о малоизвестных местах Украины, а также о том, как организовать свое путешествие. В конце вечера вас ждет выступление музыкальной группы и фаер-шоу.

Бесплатно

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Одесский шик

16–17 июня

Десятинная, 12

vcecvoi odessa

Если вы не едете в Одессу, она приедет к вам! В маркете одежды организаторы выделили целый этаж для брендов одесских дизайнеров. Кроме того, на мероприятии будут фудкорты с традиционными морскими блюдами. Конечно, тут будет одежда не только из солнечной столицы, но атмосфера будет посвящена именно ее духу. Приходите и перенеситесь немного ближе к морю хотя бы с помощью стильных нарядов.

Вход свободный

День отца

17 июня

Киевский гольф-центр

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В программе мероприятия – квесты, мастер-класс по приготовлению бургеров и конкурс на самого сильного папу. Вас ждет веселая программа от аниматоров, которая развеселит и детей, и родителей. Также маленьких гостей ожидает мастер-класс по приготовлению открыток для пап, а самых активных – борьба на пистолетах.

Вход свободный

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