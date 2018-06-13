В 2018 году в связи с Днем Конституции украинцев ждут особенно длинные выходные: отдыхать будем с четверга, 28 июня, до конца недели. Поэтому и праздничная программа запланирована насыщенная! Выбрать, куда пойти в Киеве на День Конституции, поможет афиша мероприятий от редакции stb.ua.

Программу мероприятий на День Конституции в 2018 году утвердила КГГА. Столичные власти сообщили, что в конце июня киевлян и гостей города ждут выставки, литературные обзоры, народные гуляния и концерты. Предлагаем ознакомиться подробнее с афишей мероприятий на День Конституции.

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С 15 по 30 июня в Городской специализированной молодежной библиотеке пройдет книжная выставка «Оберег нашей государственности».

С 20 по 30 июня в Публичной библиотеке им. Леси Украинки будет работать еще одна экспозиция для читателей – «Конституция – фундамент правового государства».

С 21 по 28 июня во всех районах столицы состоятся возложения цветов к памятникам и памятным знакам выдающихся исторических деятелей Украины.

25 и 26 июня в детских летних лагерях пройдут информационно-просветительские и творческие мероприятия, посвященные Дню Конституции.

27 июня в парке «Интернациональный» можно будет посмотреть концерт «Молодежь за Конституцию Украины», а также послушать беседу в рамках выставки «Оберег государственности». Кроме того, в Центральной библиотеке им. Тараса Шевченко для детей пройдет экспресс-информирование «Правовая азбука государства».

28 июня жителей столицы приглашают на возложение цветов к памятнику гетману Пилипу Орлику. В этот же день праздничная концертная программа запланирована сразу в нескольких парках – в Печерском, Голосеевском, Центральном, а также в парках «Победа», «Партизанской славы» и «Гидропарк».

Ко 22-й годовщине Конституции Украины КГГА пообещала провести ряд мероприятий по благоустройству и праздничному тематическому оформлению столицы и обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения праздничных событий.

Хорошего отдыха!

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