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Телеканал СТБ / Варенье из вишни: 3 уникальных рецепта на зиму

Варенье из вишни: 3 уникальных рецепта на зиму

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Как приготовить варенье из вишни на зиму? В нашем материале вы найдёте 3 уникальных рецепта варенья из вишни, которые обязательно понравятся вам, и с помощью которых вы сможете удивить всю семью.

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Вишнёвое варенье с пряностями

Такое варенье имеет потрясающе богатый вкус и прекрасный аромат. Оно способно украсить любой стол и согреть в холодный зимний вечер.

Ингредиенты:

  • вишня — 2,5 кг
  • сахар— 1,5 кг
  • корица — 2 палочка
  • бадьян — 2 звездочки
  • гвоздика — 2 шт
  • кардамон — 3 шт
  • перец душистый горошком – 2 шт

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Приготовление:

  1. Удаляем из вишен косточки.
  2. Кладём ягоды в миску, засыпаем сахаром и оставляем на 3 часа, чтобы они пустили сок.
  3. Перекладываем вишни в кастрюлю, доводим до кипения и через минуту выключаем огонь. Снимаем с варенья пенку и оставляем до полного остывания на 2-3 часа.
  4. Пряности складываем в марлевый мешочек и кладём в варенье. Возвращаем его на плиту, снова доводим до кипения и через 2 минуты выключаем. Оставляем остывать. Повторить процедуру варки ещё 2 раза.
  5. Удаляем специи, заливаем горячее варенье в простерилизованные банки и закатываем. Хранить варенье лучше при комнатной температуре.

Шоколадно-вишнёвое варенье

 

Вишня и шоколад такое же идеальное сочетание как белое вино и сыр или спагетти с томатным соусом. Поэтому шоколадно-вишнёвое варенье точно порадует вас и ваших близких. К тому же, на его приготовление понадобится не больше получаса.

 Ингредиенты:

  • Вишня – 0,5 кг
  • Сахар – 200 г
  • Сок лимона – 1 ст. л.
  • Чёрный шоколад 70% – 100 г
  • Ром или коньяк (по желанию) – 100 мл
  • Вода – 50 мл

Приготовление:

  1. Из вишен удаляем косточки, кладём их в кастрюлю.
  2. Добавляем воду, лимонный сок и сахар. Помешивая, доводим до кипения.
  3. Уменьшаем огонь и добавляем коньяк или ром.
  4. Варим на небольшом огне в течении 20 минут, периодически помешивая.
  5. Шоколад ломаем на кусочки. Снимаем варенье с огня, добавляем шоколад и перемешиваем до полного  растворения.
  6. Варенье готово. Осталось остудить и разлить его по баночкам.

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Вишнёвое варенье с миндалём и ликёром

Такое варенье отлично подойдёт к блинчикам, кексам, мороженному.

Ингредиенты:

  • Вишня – 1 кг
  • Сахар – 800 г
  • Желфикс – 1 пакетик
  • Миндальные хлопья – 75 г
  • Вишнёвый ликёр – 2 ст.л.

Приготовление:

  1. Удаляем косточки из вишен. Засыпаем сахар и желфикс, оставляем на пару часов.
  2. Ставим на небольшой огонь, доводим до кипения, снимаем пенку и варим 2-3 минуты.
  3. Снимаем с огня, добавляем в варенье ликёр и миндаль.
  4. По желанию, орехи можно предварительно измельчить.
  5. Наполняем вареньем предварительно подготовленные банки. Наше вишнёвое варенье с миндалём и ликёром готово!

Приятного аппетита!

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