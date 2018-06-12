Как приготовить варенье из вишни на зиму? В нашем материале вы найдёте 3 уникальных рецепта варенья из вишни, которые обязательно понравятся вам, и с помощью которых вы сможете удивить всю семью.
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Вишнёвое варенье с пряностями
Такое варенье имеет потрясающе богатый вкус и прекрасный аромат. Оно способно украсить любой стол и согреть в холодный зимний вечер.
Ингредиенты:
- вишня — 2,5 кг
- сахар— 1,5 кг
- корица — 2 палочка
- бадьян — 2 звездочки
- гвоздика — 2 шт
- кардамон — 3 шт
- перец душистый горошком – 2 шт
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Приготовление:
- Удаляем из вишен косточки.
- Кладём ягоды в миску, засыпаем сахаром и оставляем на 3 часа, чтобы они пустили сок.
- Перекладываем вишни в кастрюлю, доводим до кипения и через минуту выключаем огонь. Снимаем с варенья пенку и оставляем до полного остывания на 2-3 часа.
- Пряности складываем в марлевый мешочек и кладём в варенье. Возвращаем его на плиту, снова доводим до кипения и через 2 минуты выключаем. Оставляем остывать. Повторить процедуру варки ещё 2 раза.
- Удаляем специи, заливаем горячее варенье в простерилизованные банки и закатываем. Хранить варенье лучше при комнатной температуре.
Шоколадно-вишнёвое варенье
Вишня и шоколад такое же идеальное сочетание как белое вино и сыр или спагетти с томатным соусом. Поэтому шоколадно-вишнёвое варенье точно порадует вас и ваших близких. К тому же, на его приготовление понадобится не больше получаса.
Ингредиенты:
- Вишня – 0,5 кг
- Сахар – 200 г
- Сок лимона – 1 ст. л.
- Чёрный шоколад 70% – 100 г
- Ром или коньяк (по желанию) – 100 мл
- Вода – 50 мл
Приготовление:
- Из вишен удаляем косточки, кладём их в кастрюлю.
- Добавляем воду, лимонный сок и сахар. Помешивая, доводим до кипения.
- Уменьшаем огонь и добавляем коньяк или ром.
- Варим на небольшом огне в течении 20 минут, периодически помешивая.
- Шоколад ломаем на кусочки. Снимаем варенье с огня, добавляем шоколад и перемешиваем до полного растворения.
- Варенье готово. Осталось остудить и разлить его по баночкам.
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Вишнёвое варенье с миндалём и ликёром
Такое варенье отлично подойдёт к блинчикам, кексам, мороженному.
Ингредиенты:
- Вишня – 1 кг
- Сахар – 800 г
- Желфикс – 1 пакетик
- Миндальные хлопья – 75 г
- Вишнёвый ликёр – 2 ст.л.
Приготовление:
- Удаляем косточки из вишен. Засыпаем сахар и желфикс, оставляем на пару часов.
- Ставим на небольшой огонь, доводим до кипения, снимаем пенку и варим 2-3 минуты.
- Снимаем с огня, добавляем в варенье ликёр и миндаль.
- По желанию, орехи можно предварительно измельчить.
- Наполняем вареньем предварительно подготовленные банки. Наше вишнёвое варенье с миндалём и ликёром готово!
Приятного аппетита!