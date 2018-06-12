Как приготовить варенье из вишни на зиму? В нашем материале вы найдёте 3 уникальных рецепта варенья из вишни, которые обязательно понравятся вам, и с помощью которых вы сможете удивить всю семью.

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Вишнёвое варенье с пряностями

Такое варенье имеет потрясающе богатый вкус и прекрасный аромат. Оно способно украсить любой стол и согреть в холодный зимний вечер.

Ингредиенты:

вишня — 2,5 кг

сахар— 1,5 кг

корица — 2 палочка

бадьян — 2 звездочки

гвоздика — 2 шт

кардамон — 3 шт

перец душистый горошком – 2 шт

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Приготовление:

Удаляем из вишен косточки. Кладём ягоды в миску, засыпаем сахаром и оставляем на 3 часа, чтобы они пустили сок. Перекладываем вишни в кастрюлю, доводим до кипения и через минуту выключаем огонь. Снимаем с варенья пенку и оставляем до полного остывания на 2-3 часа. Пряности складываем в марлевый мешочек и кладём в варенье. Возвращаем его на плиту, снова доводим до кипения и через 2 минуты выключаем. Оставляем остывать. Повторить процедуру варки ещё 2 раза. Удаляем специи, заливаем горячее варенье в простерилизованные банки и закатываем. Хранить варенье лучше при комнатной температуре.

Шоколадно-вишнёвое варенье

Вишня и шоколад такое же идеальное сочетание как белое вино и сыр или спагетти с томатным соусом. Поэтому шоколадно-вишнёвое варенье точно порадует вас и ваших близких. К тому же, на его приготовление понадобится не больше получаса.

Ингредиенты:

Вишня – 0,5 кг

Сахар – 200 г

Сок лимона – 1 ст. л.

Чёрный шоколад 70% – 100 г

Ром или коньяк (по желанию) – 100 мл

Вода – 50 мл

Приготовление:

Из вишен удаляем косточки, кладём их в кастрюлю. Добавляем воду, лимонный сок и сахар. Помешивая, доводим до кипения. Уменьшаем огонь и добавляем коньяк или ром. Варим на небольшом огне в течении 20 минут, периодически помешивая. Шоколад ломаем на кусочки. Снимаем варенье с огня, добавляем шоколад и перемешиваем до полного растворения. Варенье готово. Осталось остудить и разлить его по баночкам.

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Вишнёвое варенье с миндалём и ликёром

Такое варенье отлично подойдёт к блинчикам, кексам, мороженному.

Ингредиенты:

Вишня – 1 кг

Сахар – 800 г

Желфикс – 1 пакетик

Миндальные хлопья – 75 г

Вишнёвый ликёр – 2 ст.л.

Приготовление:

Удаляем косточки из вишен. Засыпаем сахар и желфикс, оставляем на пару часов. Ставим на небольшой огонь, доводим до кипения, снимаем пенку и варим 2-3 минуты. Снимаем с огня, добавляем в варенье ликёр и миндаль. По желанию, орехи можно предварительно измельчить. Наполняем вареньем предварительно подготовленные банки. Наше вишнёвое варенье с миндалём и ликёром готово!

Приятного аппетита!

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