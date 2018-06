«Хроники Аптауна» – первый украинский комикс о борьбе с коррупцией. Это истории про обычных людей, которые решили своими силами и любыми способами покончить со взяточничеством. Мы пообщались с автором и создателем «Хроник» Михаилом Пименовым о целях комикса, параллелях с реальной ситуацией и о том, как изменить отношение украинцев к коррупции.

Про толерантность к коррупции

Все в этой стране борются с коррупцией, все ее люто ненавидят, но при этом исследования показывают, что уровень толерантности к проявлениям коррупции очень высокий. Как это выражается: когда проводят опрос на тему «Согласны ли вы осведомлять о случаях коррупции?», только 3% людей дают положительный ответ. Потому что, во-первых, они просто не верят, что это принесет результат, и во-вторых, это культурно не приветствуется и приравнивается к стукачеству.

Как все начиналось

В начале я придумал название, героев, образы. Потом начал их более детально прописывать. Очень важно придумать каждому герою легенду. Если посмотреть, как делают те же Марвел или DC, – у каждого героя чуть ли не биография написана. Мы выпустили ряд спецвыпусков (сейчас их три), посвященных отдельно каждому герою, мы раскрыли немножко их натуру, кем они были, какая у каждого из них мотивация, почему они так действуют.

О целях комикса

Герои комикса ищут и наказывают коррупционеров. В каждой истории у коррупционера есть выбор 50 на 50. Например, человек вместо лекарств продает плацебо, люди умирают. Герои дают ему два шприца: в одном – плацебо, в другом – яд. Выберет первый – выживет, выберет второй – умрет. Ну, понятно, в моих историях в начале они выбирают неправильный вариант. Но по большому счету, результат есть в любом случае, потому что, даже выжив, человек распространяет страх.

Главная цель комикса – это, по сути, изменение общественных настроев. Это не призыв к действиям, человек в себе сам должен сформировать нетолерантность к коррупции, чтобы каждому лично это было противно.

О параллелях с реальностью

Я не преследовал цель кого-то конкретно изобразить. Мы можем попытаться применить образ к каким-то реальным персонажам.

Коррупционеры у нас заявлены только со спины, это абстрактные персонажи, можно только проводить параллели. Мы говорим: «герои словили коррупционера из Министерства инфраструктуры, который крысятничал на строительстве дорог». Ну, а дальше применяйте сами к кому угодно.

У каждого свой подход, некоторые юмористы стебут напрямую с фамилиями, кто-то проводит параллели. У меня свободы действий намного больше, я могу придумывать, я могу гиперболизировать, привносить гротеск, привносить еще больше кровищи. Все в моих руках.

Про Аптаун

В каждом городе есть Даунтаун – это центр – и Аптаун – окраина города (спальники), где живут обычные люди, которые каждый вечер устраивают “кухонные” войны, обсуждая как бы они всех наказали, расстреляли, посадили, наказали и опять расстреляли… они и рефери и судьи, они все про все знают, все все могут, никому не доверяют, всех ненавидят… Вот так и выпускают пар!

О фидбеке от читателей

Многим нравится сюжетная линия, отдельные герои, многим Линч нравится, многим Чистильщик – интроверт и патологоанатом, который помогает заметать следы. Ля Фамм очень интересная героиня, она единственная женщина, это как Харли Куин в «Отряде самоубийц», она очень яркая. Стиль рисунка многим очень нравится. Я боялся, что могли быть комментарии в стиле «Here we go again, все то же самое, мы все это уже слышали и знаем, все равно нифига не происходит», но вроде как мы избежали этого. Хотя бы потому, что в истории, которую ты читаешь, что-то происходит и с каким-то результатом. Можно говорить так: в городе Аптаун результат есть.

Так что читательская база растет! Вот недавно проходил «Книжковий арсенал», на который пришел Петр Порошенко, он заинтересовался украинскими комиксами и купил книгу «Хроники Аптауна».

О графике

Есть американская школа, есть европейская. Если брать европейскую – есть франко-бельгийская школа, которую мы и выбрали. В чем ее особенность: она более детализирована, можно всматриваться в картинку, находить какие-то детали, чуть ли не эмоции.

Про команду

Дизайнер и переводчик у нас украинцы – Елена Гладка и Геник Беляков. Ричард из Шотландии – сценарист и писатель комиксов, Георгиос, Алкис и Костас – это три грека, они иллюстраторы.

Первоначально я связался с Георгиосом, мы состыковались, и у нас все получилось. Он прочувствовал героев и вот – они ожили, из головы в буквы, референсы и потом в иллюстрации.

Про амбиции

Моя амбиция – комикс адаптировать под сценарий и превратить в анимационный, сериальный или киношный продукт. Я могу быть великим фантазером и идейным человеком, но нужно ко всему прочему еще и быть профессионалом. Поэтому, чтобы делать сценарий, нужно найти партнера. Представьте: на Netflix выходит сериал «Хроники Аптауна» – по-моему, неплохо. Аудитория была бы намного масштабнее, тогда моя цель добиться нетолерантности к коррупции будет иметь совершенно другой эффект. Но с чего-то нужно стартовать.

