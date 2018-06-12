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Телеканал СТБ / Купальники 2018: модные варианты в фото

Купальники 2018: модные варианты в фото

Телеканал СТБ

Лето, солнце, море и, конечно же, вы в красивом и модном купальнике. Представляете свой идеальный отдых на пляже, но не знаете, что взять в отпуск – бикини, бандо или слитный? А может, все три сразу? Stb.ua подобрал для вас фото самых трендовых вариантов купальников 2018 года. Подробнее – в материале.

Монокини и слитные

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Модные монокини уже второе лето покоряют мировые пляжи и подиумы. Благодаря этому фасону можно запросто подчеркнуть все прелести фигуры и скрыть недостатки.

купальники 2018

Особенно популярными летом 2018 года будут монокини с вырезом на животике, а также декорированные вышивкой, бусинками и разнообразной фурнитурой.

Вязаные

модные купальники 2018

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Новинкой сезона лето-2018 станут вязанные купальники различных фасонов и цветов.

купальники 2018

В них вы будете выглядеть невероятно сексуально и интригующе. К тому же  создать такой пляжный musthave под силу каждой девушке.

Высокая талия

модные купальники лето 2018

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Дизайнеры уверяют, что плавки с высокой талией должны быть у всех модниц. При этом лиф можно подобрать любой – от бандо без шлеек до верха бикини.

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Такой фасон плавок поможет скрыть животик и бока, а также создать сексуальный силуэт «песочные часы». Такой купальник также отлично подойдет  для недавно родивших девушек.

Яркие бикини

модные купальники 2018

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Который сезон пляжи пестрят не только красавицами в трендовых купальниках, но в классических бикини. Летом 2018 года такие фасоны будут особенно актуальными. Главное  выбрать яркую расцветку, подходящую вашему тону кожи, – от животных и цветочных принтов до насыщенных однотонных.

Белые купальники

модные купальники 2018

Трудно поспорить, что белый купальник на загорелой коже – магнит для мужчин.

модные купальники 2018

Подобрав подходящий фасон, вы с легкостью завоюете восторженные взгляды на пляже.

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