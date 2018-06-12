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Фаршированные кабачки: пошаговый рецепт

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Оригинальное блюдо из кабачков и мяса порадует самого отъявленного гурмана и украсит даже ваш праздничный стол. Фаршированные кабачки готовятся быстро и легко. Рецепт читайте в нашем материале.

Ингредиенты (на 20 шт.):

  • 1 крупный кабачок – 500 г

Для фарша:

  • 1 куриное филе (250 г)
  • 100 г твердого сыра
  • 1 сырое яйцо
  • 2 ст. л. сухой манки
  • 0,5 ч. л. соли
  • Несколько щепоток черного перца

Для обжарки:

  • 200 г муки
  • 2 сырых яйца
  • Несколько щепоток соли
  • Растительное масло для жарки

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Приготовление:

  1. Кабачок помыть, очистить от кожицы, нарезать кружками толщиной 1 см.
  2. При помощи маленькой рюмки вырезать серединки (они в приготовлении не понадобятся, их можно поджарить как обычные кабачки в муке).
  3. Кабачки посыпать 0,5 ч. л. соли. Перемешать, оставить на 10 минут, они должны выпустить сок, который надо слить.

Готовим фарш:

  1. Сыр измельчить в процессоре или натереть на терке.
  2. Куриное филе очистить от пленок и жира, пропустить через мясорубку или измельчить в процессоре.
  3. Соединить мясо и сыр.
  4. Добавить 1 яйцо, высыпать всю манку.
  5. Посолить, поперчить, хорошенько перемешать. Можно также добавить любимые специи или ароматные травы (орегано, базилик).
  6. 2 яйца разбить в мисочку, посолить, немного взбить вилкой.
  7. Нафаршировать шайбочки кабачков мясным фаршем. Для этого отщипните мокрой рукой кусочек фарша, количеством со столовую ложку, поместите в серединку кабачка, разровняйте мокрой ладонью, фарш не должен сильно выступать за края.
  8. Каждую нафаршированную пластинку нужно обвалять в муке.
  9. Окунуть в яйца.
  10. Выложить на хорошо разогретую и политую маслом сковороду.
  11. Жарить 3-4 минуты на среднем огне до зарумянивания.
  12. Перевернуть и жарить еще 3-4 минуты.
  13. Выложить на тарелку, застеленную бумажной салфеткой, чтобы убрать лишний жир.

Приятного аппетита!

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