Сегодня пляжи Одессы пользуются особой популярностью среди туристов. Жемчужина у моря собирает отдыхающих из разных уголков Украины. Это и не странно, ведь манит здесь все: местный колорит, одесское гостеприимство и ласковое Черное море. Предлагаем вашему вниманию подборку лучших пляжей Одессы.

1. «Аркадия»

Популярный курортный район города Одессы, включающий частные пляжи. Место подойдет для любителей развлечений и веселых тусовок. На территории расположено большое количество ресторанов, магазинов, фаст-фудов и ночных клубов. Предоставляются платные лежаки.

Отметим, что на территории пляжа Одессы «Аркадия» открыт аквапарк.

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2. «Ланжерон», парк Шевченко

Один из старейших пляжей города Одесса. Главная достопримечательность этого места – дельфинарий! Здесь каждый день, кроме понедельника, умные животные показывают посетителям удивительные представления.

Этот одесский пляж отлично подойдет для семейного отдыха.

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3. «Большой Фонтан»

Объединяет несколько частных пляжей Одессы. Вода здесь чистая, а сам берег каменистый. На территории есть зоны для комфортного отдыха с платными лежаками. Также здесь вы найдете рестораны и кафе, в которых можно подкрепиться.

4. «Золотой берег»

Несмотря на свою популярность и многолюдность, здесь довольно чисто. Золотистый песок, удобный заход в море и развлекательная зона. Вы сможете взять напрокат катамаран, водный скутер, «таблетку», а также прокатиться на «банане». Скучно точно не будет!

Кроме этого, на территории этого одесского пляжа находится изобилие ресторанов и кафе.

5. «Чайка»

По форме этот пляж Одессы напоминает летящую птицу. Местные посетители хвалят удобный заход в море, а также чистоту. Пляж «Чайка» также будет комфортным для людей с ограниченными возможностями. На территории данного одесского пляжа размещены рестораны, кафе и парковка.

6. «Отрада»

Пляж находится в живописном одесском месте. Здесь предусмотрен как активный отдых, так и зона для релакса, где вам предложат приятный расслабляющий массаж.

Любителям экстрима на этом пляже Одессы скучно не будет. Популярное местное развлечение – виндсерфинг!

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7. «Чкаловский»

Бюджетный вариант отдыха. Это место также называют «студенческим» одесским пляжем. Здесь вы не услышите громкой музыки, и вашему отдыху совсем ничего не помешает, ведь инфраструктура практически отсутствует.

Если же вы готовы заплатить за свой отдых и отдохнуть в комфортных условиях, – выход все-таки есть. На территории этого пляжа Одессы можно снять деревянный домик и запастись мангалом.

8. «Лузановка»

К пляжу Одессы «Лузановка» нужно еще добраться, но дорога стоит ожидаемого отдыха! Пляж находится неподалеку района «поселок Котовского». Здесь песок и удобный заход в море. На территории работает парк аттракционов. Цены демократичные!

В Одессу невозможно не влюбиться. Посетив ее один раз, вам определенно захочется вернуться… Желаем приятного отдыха на пляжах Одессы, которые мы выбрали!

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