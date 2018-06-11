С новым сезоном Fashion Week приходят и свежие тенденции макияжа 2018, которые заставляют нас пересмотреть содержимое своих косметичек. От едва заметного минималистичного макияжа до готического: мы собрали лучшие бьюти-тренды 2018 года. Они однозначно вдохновят вас на яркие образы!

Читайте также: Окрашивание 2018: модные тенденции года

Тотальный минимализм

Чистая кожа, минимум макияжа на глазах и губах, неидеальные модные брови – естественная красота прочно закрепила позиции на Неделях моды. Но если раньше визажисты добивались матовости, то сегодня им нужно сияние, эффект влажной кожи. Для этого необходимо использовать хайлайтер, средство со светоотражающими частицами. Жидкий хайлайтер можно смешать с дневным кремом, а сухим – подчеркнуть определенные черты лица. На глаза следует нанести удлиняющую тушь и выделить губы “нюдовыми” оттенками.

Читайте также: Как сделать макияж с помощью ложки

Склеенные ресницы

Очень длинные ресницы с эффектом паучьих лапок обрели небывалую популярность на мировых подиумах. Искусственные ресницы накладывают на нижнее веко или прокрашивают объемной тушью натуральные, добиваясь наивного образа Твигги. Это как раз тот случай, когда комочки на ресницах выглядят невероятно шикарно!

Читайте также: Модные стрижки 2018: варианты в фотографиях

Готика

Готическая эстетика прослеживалась на всех fashion-показах в этом сезоне. Такой модный макияж 2018 предусматривает одновременно два акцента – на глазах и на губах. Глаза подчеркиваются темными тенями, а губы – помадами винных оттенков.

Неоновые тени

В новом сезоне можно использовать любые радужные цвета для макияжа век и даже смешивать их между собой. Нет никаких запретов! Но помните, что такой яркий акцент должен быть одним.

Читайте также: Модные тенденции в маникюре на 2018 год

“Кошачий глаз”

Стрелки по-прежнему не сдают позиций на модных подиумах. Визажисты предлагают выделить глаза графичными линиями: от толстой, закругленной на конце, до двойной тонкой. Цвета также могут варьироваться: черный, коричневый, зеленый, синий. Будьте уверены, что такой образ обязательно привлечет всеобщее внимание!

Яркие губы

Если вам надоел “макияж без макияжа”, то смело отправляйтесь за яркой помадой. В будущем сезоне этот тренд – один из лидирующих. Это могут быть ягодные оттенки: сливовые, фиолетовые или бордовые. А самым смелым модницам точно приглянутся неоновые и темные тона. Ну и, конечно же, не забываем о классической красной помаде!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ