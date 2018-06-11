Гороскоп на неделю с 11 по 17 июня 2018 года

Гороскоп на неделю советует одним знакам зодиака кардинально изменить жизнь, а другим — сменить место работы. Детальнее читайте в нашем гороскопе с 11 по 17 июня 2018 года.
Овен
В начале недели настройтесь на активную работу, а в конце — позвольте себе расслабиться и сменить обстановку.
Телец
На этой неделе вас ожидают кардинальные изменения в личной жизни. Смело меняйте имидж и стройте планы на личную жизнь.
Близнецы
У вас откроется новое дыхание для решения важных дел. Сконцентрируйтесь на рабочих вопросах.
Рак
Больше обращайте внимание на некие детали и правильно стройте свои дела. Не упустите что-то важное, чтобы потом не разгребать возникшие проблемы.
Лев
С начала недели вы почувствуете серьезные изменения в своей жизни. Вас ожидают улучшения отношений с партнером и позитивные новости в рабочей сфере.
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Дева
В начале недели вам придется помогать близким людям и принимать очень важные решения. Будьте объективны и не рубите с плеча.
Весы
На этой неделе у вас есть риск заболеть, поэтому заранее укрепите свой иммунитет и поберегитесь. Плохие новости не принимайте близко к сердцу.
Скорпион
Если будете настойчивы с начала недели, то уже до конца сможете преуспеть во многих делах. Действуйте напрямую и не пытайтесь использовать других в своих целях.
Стрелец
Вас ожидают приятные сюрпризы, связанные с личной жизнью. Кто-то из друзей уедет в другую страну или город, и вы потеряете связь. Новый друг очень скоро появится в вашей жизни.
Козерог
Есть риск заболеть, поэтому берегите себя. В конце недели можете поругаться с кем-то из родных.
Водолей
На этой неделе не стоит принимать важных решений или менять что-то в жизни. Лучше копите средства и планируйте отпуск.
Рыбы
Очень хорошая неделя для приятных сюрпризов и встреч. Но не забывайте о работе, которую нужно закончить вовремя.
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