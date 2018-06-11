«ЭксперименТЫ» выпуск 6: влияние 25-го кадра на мозг человека

12.06.2018 в 6 выпуске «ЭксперименТЫ» проведут сенсационное исследование. Совместно со студентами Национального медицинского университета «ЭксперименТЫ» изучат воздействие 25-го кадра на мозг человека. Что мы знаем о нем? И замечаем ли мы 25-й кадр? А также легко ли нас обвести вокруг пальца?

«ЭксперименТЫ» в 6 выпуске проведут провокационную проверку и узнают, как действует на людей 25-й кадр. Лучшие студенты медуниверситета будут смотреть мультфильмы с 25-м кадром хирургической операции. А через две недели они уже проведут реальные операции на реальных пациентах. Чем закончится рискованный эксперимент — смотрите уже завтра, во вторник, в 20:00 на СТБ.

Как вы поступите, если на улице к вам обратится интеллигентный дедушка с сомнительной просьбой распилить велосипедный замок? Вы ему поможете или заподозрите что-то неладное? Решайте вместе с проектом «ЭксперименТЫ» во вторник в 20:00.

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