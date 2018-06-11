BELIVE 2018: Hurts стали хедлайнерами фестиваля

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / BELIVE 2018: Hurts стали хедлайнерами фестиваля

BELIVE 2018: Hurts стали хедлайнерами фестиваля

Телеканал СТБ

21–24 июня в Киеве на Олимпийском состоится мультикультурный фестиваль BELIVE. На фестивале BELIVE выступят около 30  разнообразных артистов, среди которых легендарные Jamiroquai и Everything, Everything. И это только начало, ведь этот список дополнит еще один хедлайнер – дуэт Hurts.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: BELIVE 2018: легендарный Jamiroquai – первый хедлайнерBelive_Hurts

Hurts – манчестерские сердцееды, которым очень быстро удалось покорить весь мир. Их первые два альбома Happiness и Exile сразу попали в топ самых лучших альбомов Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польши и Финляндии. Их треки звучали на всех радиостанциях мира, а клипы собирали миллионы просмотров на Youtube. Тео и Адам получили огромное количество разных мировых наград, таких как: ECHO Awards, Shockwaves NME Awards, Musikexpress Style Award, MTV Germany Movie Awards, Bamby Awards и другие.

Сами музыканты называют свое творчество «эмоциональной электронной музыкой», благодаря их уникальному звучанию каждый из четырех альбомов Hurts воспринимается с определенным настроением и шармом.

Hurts стал первым музыкальным коллективом в истории лейбла Sony, у которого до заключения контракта не было ни одного записанного альбома и даже сингла. Их мощнейший потенциал и талант заметили невзирая на все нюансы, а дебют в итоге не заставил себя долго ждать. Помимо величественных голосов и синти-поп-музыки, в некоторых композициях Тео и Адама можно услышать голос их поклонницы Кайли Миноуг, ноты фортепиано Элтона Джона и других знаменитых артистов, которые участвовали в записи нескольких треков. Парни частые гости в Украине, они даже сняли в Киеве два клипа на песни Wings и Beautiful Ones, подмечая, что еще не раз вернутся в Киев. Они сдержали свое обещание и очень скоро снова приедут для того, чтобы исполнить на BELIVE треки из своего последнего альбома Desire. В нем Hurts экспериментировали со звуком и смысловым наполнением, в итоге альбом получился намного легче и светлее предыдущих пластинок.

Напомним, что BELIVE – это фестиваль городских культур. Он создан для тех, кто любит урбанистику, друзей и развлечения. За все годы существования Украины – это впервые, когда Олимпийский превратится в поистине фестивальный центр. Не просто концертную или футбольную площадку, а собрание всех культур. На фестивале будет 3 музыкальные сцены,  стендап с Андреем Шабановым, зона арта от Кати Тейлор и Port Creative Hub, кинотеатр под открытым небом от film.ua, детская от Kidswill, зона сити-спорта, гаджетов, блогинга и, конечно, лучших представителей Уличной Еды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Афиша концертов на июнь 2018 в Киеве: выбор редакции СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить