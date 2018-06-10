Вот и подошло к концу самое грандиозное путешествие. Стали известны имена двух победителей тревел-шоу «Світами за скарбами». Кто выиграл и забрал с собой клад? Об этом узнаете в материале.

В финальном 14 выпуске за победу боролись две пары: Юля и Таня против Саши и Леши. В первых двух конкурса пары имели одинаковый успех, потому именно третье задание определило, кто увезет домой победу.

В третьем конкурсе было несколько этапов. Пары разгадывали ребус, который помог им добраться до нужного места и получить дальнейшие указания.

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Так участники оказались на рынке, где нужно было съесть необычное варёное яйцо. После этого испытания пары записывали три видео, на котором вьетнамцы говорят фразу «Світами за скарбами». Леша и Саша первыми отправили ведущей все три видео.

Далее по подсказке пары угадывали финальное место встречи.

Саша и Леша первыми прибыли в нужное кафе и стали победителями проекта «Світами за скарбами».

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