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Телеканал СТБ / Международный день друзей 2018: поздравления и история праздника

Международный день друзей 2018: поздравления и история праздника

Телеканал СТБ

Сегодня, 9 июня, многие страны отмечают Международный день друзей. Как появился праздник, а также поздравления с Международным днем друзей – в нашем материале!

Хотя дата праздника является неофициальной, многие страны мира именно сегодня поздравляют близких по духу людей. Международный день друзей 2018 – это отличный повод уделить внимание своим приятелям и поделиться теплыми словами, ведь искренняя дружба – большая ценность для каждого человека.

История праздника окутана таинственностью. Достоверной информации о том, кто и когда учредил праздничную дату, нет. По некоторым данным, впервые Международный день друзей отметили американцы в 1935 году. Официальным праздник Международный день друзей так и не стал, однако, с каждым годом он становится популярнее.

Предлагаем вам сегодня, в Международный день друзей, поздравить своих близких веселыми стихами:

Хотел сегодня «спасибо» сказать,
Что могу тебя своим другом назвать,
Мне всех денег точно ценней,
Поздравлять тебя с Днем любимых друзей!

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Для чего нужны друзья?
Истина эта очень проста —
Без друзей и жизнь не та,
«Скука скучная» тогда.
С друзьями каждому ведь веселее,
Выезжаешь на пикник,
Помогаешь, выручаешь,
Ценишь с ними каждый миг.

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С Днем друзей! Цените дружбу!
Благ вам нужных — весь набор!
Счастье в танце пусть вас кружит,
И не будет больше ссор.

Споры все и недомолвки
Пусть исчезнут навсегда.
От обид ведь никакого толку —
Миром правит только доброта!

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С Днем друзей тебя я поздравляю,
Друг мой, ты на свете точно лучше всех.
Мира, теплоты и бодрости желаю
И, конечно, рядом чтобы был успех.

Жизнь весельем пусть наполнит,
«Крышу» точно от любви снесет,
Пусть судьба желания исполнит,
А душа от радости пусть каждый день поет.

*****

Да здравствует дружба! С Днем друзей!
Пусть жизнь наполнится лишь яркими цветами.
Пусть с другом будет каждый день светлей,
Чтобы на жизнь смотреть счастливыми глазами!

538889218

Очень важно в жизни всей,
Нам иметь близких друзей.
В этот дружбы день прекрасный,
Пусть у нас все будет классно!

520581708

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