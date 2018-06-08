Всемирный день океанов отмечается ежегодно 8 июня начиная с 2009 года, когда указ о его учреждении был подписан Генеральной Ассамблеей ООН.

Необходимость привлекать внимание мировой общественности к океанам вызвана тем, что человечество, достигнув небывалого технологического развития, поставило под угрозу чистоту воды на планете, а также жизнь океанской флоры и фауны.

Мы собрали для вас несколько интересных фактов о Мировом океане, чтобы еще раз убедиться: океан – это наше сокровище, которое нужно оберегать с любовью и чувством ответственности перед будущими поколениями.

Мировой океан занимает почти 3/4 поверхности нашей планеты и состоит из 4 океанов: Атлантического, Индийского, Тихого и Северного Ледовитого.

Впервые человечество узнало о масштабах Мирового океана только в эпоху Великих географических открытий: в 1519—1522 годах португальский и испанский мореплаватель Фернан Магеллан совершил первое в истории кругосветное путешествие.

Первая научная экспедиция по исследованию Мирового океана состоялась в 1872 году. Экипаж британского судна “Челленджер”, оборудованный лабораториями и научными инструментами, за 3 года плаванья сделал полсотни измерений глубины, 362 фиксации температуры и 133 пробы грунта. Так были заложены основы всей будущей океанографии.

Мировой океан содержит 96% всей воды на Земле.

У берегов Австралии находится самый большой объект, образованный живыми организмами, – Большой Барьерный риф, протяженность которого составляет 2,5 тысячи км.

Мировой океан исследован учеными меньше, чем ближайший космос. К XXI веку более-менее изучены 5% дна Мирового океана и 1% его толщи. Поэтому биологи считают, что около 86% видов живых организмов до сих пор не открыты.

Большую часть кислорода для планеты Земля производит фитопланктон в океане.

Свет проникает вглубь океана максимум на 1000 метров, а средняя глубина Мирового океана – около 4 км. Это значит, что большинство не открытых пока видов живых организмов обитают в кромешной тьме.

Неприятная новость для любителей купаться в океане: всего в одном миллилитре океанской воды – миллион бактерий и 10 миллионов вирусов. И не все они безвредны…

В Мировом океане насчитывают 7 подводных водопадов. Между Гренландией и Исландией находится самый большой – его высота около 4 км.

Более 90% торговых грузов мира доставляются с помощью судоходства.

Китовая акула – самая крупная рыба Мирового океана. Особи-гиганты вырастают до 12,5 метров в длину и весят более 20 тонн.

Кит – самое крупное живое существо (до 33 метров и до 150 тонн).

Самая маленькая рыбка Мирового океана – Schindleria brevipinguis – живет в Большом Барьерном рифе и редко когда вырастает длиннее 9 мм.

Мировой океан существовал на планете за миллиарды лет до появления жизни.

За последние 100 лет уровень Мирового океана поднялся на 25 см.

Скорость звука в воде примерно в 5 раз быстрее, чем в воздухе.

Для половины людей на планете флора и фауна Мирового океана – основной источник пищи.

Акула является символом кровожадности, хоть по статистике ежегодно от нападений акул умирает меньше людей, чем от укусов пчел.

Ежегодно в Мировой океан сбрасывается в три раза больше мусора, чем вылавливается рыбы.