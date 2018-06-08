Видеожара 2018: YOUTUBE канал СТБ победил в одной из номинаций

Завтра в столице состоится церемония награждения премии ВидеоЖары Блогосфера 2018. В номинации TV ♥ YOUTUBE победу получил официальный YOUTUBE-канал СТБ. Подробнее о премии читайте в материале.

Что определяет качественный блог? Честность, ответственность за ту информацию, которую несет ваш канал, адекватность и, конечно же, благодарные зрители. Премия ВидеоЖары Блогосфера 2018 создана именно для того, чтобы выявлять лучшие блоги, помогать им в продвижении и мотивировать тех, кто пока не получил премию.

Лучших из лучших отбирали в три этапа: сначала из более чем тысячи претендентов выбрали 70 самых достойных, затем голосовали зрители и компетентное жюри.

5 июня определили победителей Блогосферы 2018. Ими стали:

Бренд-тренд — Maybelline NY Ukraine

TV YouTube — Телеканал СТБ

На стиле! — JackBelozerov

Game on! — TheBrainDit

Дитя ютуба — Mister Max

Юмор ОК! — Чоткий Паца

Сияй! — Регина Тодоренко

DIY-гуру — Интересный Фикус

Качай! — Время и Стекло

Бизнес-ЛОМы — Big Money

Также в специальных номинациях победили:

Sport all — TOMASHEVSKAYA

Прорыв года — Tanny Volkova

Люблю українське! — Христина Соломаха

Хвостатый блогер — Хомки

Відкривай Україну — Проект ЮЭЙБЕНД

Уже завтра, 9 июня, на Арт-заводе «Платформа» свою премию в номинации TV♥YouTube получит телеканал СТБ!

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