Сериал «Пелена»: фотографии со съемок (эксклюзив)

На этой неделе состоялась премьера сериала «Пелена» производства кинокомпании «Киевтелефильм». Пока зрители наблюдают за тем, как главная героиня, журналистка по имени Оксана, борется за справедливость, правосудие и настоящую любовь, мы решили поделиться эксклюзивными фото со съемочной площадки. Смотрите фотографии со съемок сериала «Пелена» в материале!

Пелена: смотреть сериал онлайн (все серии)

В ролях: Владимир Горянский, Александра Булычева, Алексей Тритенко, Андрей Чадов, Олеся Жураковская, Лев Сомов, Ирина Мак и другие.

Режиссер: Валерий Ибрагимов.

Автор сценария: Яна Романенко.

Не пропустите новые эпизоды сериала «Пелена» по будням в 19:00 на телеканале СТБ!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ