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Телеканал СТБ / Сериал «Пелена»: фотографии со съемок (эксклюзив)

Сериал «Пелена»: фотографии со съемок (эксклюзив)

Телеканал СТБ

На этой неделе состоялась премьера сериала «Пелена» производства кинокомпании «Киевтелефильм». Пока зрители наблюдают за тем, как главная героиня, журналистка по имени Оксана, борется за справедливость, правосудие и настоящую любовь, мы решили поделиться эксклюзивными фото со съемочной площадки. Смотрите фотографии со съемок сериала «Пелена» в материале!

Пелена: смотреть сериал онлайн (все серии)

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В ролях: Владимир Горянский, Александра Булычева, Алексей Тритенко,  Андрей Чадов, Олеся Жураковская, Лев Сомов, Ирина Мак и другие.

Режиссер: Валерий Ибрагимов.

Автор сценария: Яна Романенко.

Не пропустите новые эпизоды сериала «Пелена» по будням в 19:00 на телеканале СТБ!

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