Если вы ищете, где в Украине можно недорого отдохнуть на море, то вариантов предостаточно. Все, что нужно сделать, это сначала определиться: Азовское или Черное, с семьей или с друзьями, питаясь в ресторане или дома, в частном секторе или в отеле? После этого останется лишь выбрать подходящий населенный пункт…

Бердянск

Бердянск – отличный вариант для морского путешествия, если вы исповедуете принцип: все равно, куда, лишь бы в хорошей компании. В Бердянске есть мелкое и теплое Азовское море, соленые лиманы, грязевые источники, чистые и не очень пляжи (последних гораздо больше), а также – толпы людей, которые потеряли насиженные места в Крыму и, не зная куда теперь ехать, едут в Бердянск, потому что Бердянск у всех на слуху.

Сколько стоит жилье в Бердянске в летний сезон

Любители экстремального отдыха могут найти комнаты от 80 гривен, квартиры – от 300, отели – от 350. Плюс в минимальный бюджет поездки следует заложить питание из расчета 200 гривен в сутки (это самые дешевые забегаловки).

Читайте также: Выходные в июне 2018 в Украине: сколько будут отдыхать украинцы

Приморск

Недалеко от Бердянска находится Приморск. Этот поселок мало чем отличается от Бердянска, но в нем любители истории найдут еще и несколько старинных зданий XIX века, а также краеведческий музей с каменными фигурами половецких баб.

Сколько стоит жилье в Приморске в летний сезон

По деньгам отдых в Приморске не отличается от Бердянска, вот только может выйти так, что вы приедете, а свободных комнат и квартир не будет – просто потому, что их там сдается гораздо меньше. Двигаетесь в Приморск – придумайте план «Б» или хотя бы возьмите с собой палатку.

Коблево

Неделя в Коблево – это две недели в Бердянске. Так что нужно выбирать, что для вас важнее: количество или качество? Потому что хоть в Коблево и дороже, но это все-таки уже Черное, а не Азовское море. Тут вам и приличные базы отдыха, и аквапарки, и дельфинарий, и экскурсии на местный винзавод.

Сколько стоит жилье в Коблево в летний сезон

За комнату в Коблево придется выложить минимум 150 гривен, за квартиру – 500, а за номер в отеле – 800. Питание в дешевых кафе – от 300 гривен в день.

Очаков

Очаков расположен на берегу Черного моря рядом с устьем Днепра – выгодное с тактической точки зрения расположение привело к тому, что город обзавелся богатой историей сражений и осад, а также вобрал в себя что-то от каждой из множества стран, которые его захватывали. В Очаков хорошо ехать всей семьей – места здесь пустынные, а маленькие базы отдыха – чистые и уютные.

Сколько стоит жилье в Очакове в летний сезон

В Очакове предлагают комнаты от 80 гривен, номера в пансионатах – от 300. Еду лучше привезти с собой и готовить самостоятельно, либо ездить питаться в соседнее Коблево.

Читайте также: Страны без оформления виз для украинцев: куда поехать отдыхать

Одесская область

После аннексии полуострова Одесса превратилась в главный морской курорт для украинцев. Популярностью пользуется не только сама Одесса, но и прилегающие курорты – Черноморск, Южный и Затока.

Само собой, из-за огромного количества мест, которые можно посетить вечером в Одессе после дневного пляжного отдыха, цены тут неприятно удивят любителей полузаброшенных поселков на побережье Азовского моря. С другой стороны: рестораны, драйвовые ночные клубы, одесские катакомбы, Белгород-Днестровская крепость (Аккерман), украинская Венеция на границе с Румынией, виноградники Шабо и много всего другого – это возможность подарить себе в два раза больше эмоций.

Сколько стоит жилье в Одессе в летний сезон

Комната – от 300 гривен, домик на базе отдыха – от 200, квартира – от 600, отель – от 1000. Общепит обойдется минимум в 400 гривен в день, поэтому лучше сразу идти на Привоз – покупать там свежие продукты и готовить самостоятельно.

Сколько стоит жилье в Черноморске в летний сезон

Комната – от 200 гривен, квартира – от 400, отель – от 700. Питание около 300 гривен в сутки.

Сколько стоит жилье в Южном в летний сезон

Комната – от 200 гривен, квартира – от 400, отель – от 1000. Питание от 300 гривен в день.

Сколько стоит жилье в Затоке в летний сезон

Номера на базах отдыха – от 150 гривен, отели – от 1000. Питание – 300 гривен.

Скадовск

Море в Скадовске мелкое, поэтому сюда со всей Украины съезжаются те, кто раньше заполнял пляжи Евпатории, – семьи с маленькими детьми.

Сколько стоит жилье в Скадовске в летний сезон

Комнаты в Скадовске предлагаются от 80 гривен, квартиры – от 400, отели – от 480. Питание – 300 гривен.

Лазурное

Лазурное – один из самых экономных курортов, но количество предложений жилья здесь очень ограничено. Если поселиться все-таки удастся, вы сможете не только позагорать на пляже и покупаться в море, а и съездить в заповедники Ольвию и Асканию-Нову, а также посмотреть на знаменитую «украинскую Сахару» – Алешковские пески.

Сколько стоит жилье в Лазурном в летний сезон

Комнаты в Лазурном предлагаются от 60 гривен, номера в пристройках – от 180, номера баз отдыха – от 250. Питание – от 250 гривен.

Хорошего отдыха!

Читайте также: Купальники 2018: модные варианты в фото

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ