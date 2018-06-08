мода лето 2018

Наступил самый жаркий и стильный сезон. Какой будет мода лета 2018 года? Что будет актуальнее всего? Какие тренды стоит взять на вооружение, а какие отойдут на второй план? Читайте нашу подборку с фото о том, что диктует мода 2018.

Бахрома

Если раньше одежда и аксессуары с бахромой были частью гардероба приверженцев субкультуры хиппи, то сегодня эта деталь красиво и органично дополняет повседневные наряды обычных модниц. Короткая и длинная, украшающая линию декольте и подол, из кожи или шелка – благодаря такому многообразию каждая найдет то, что придется по вкусу. Смелым девушкам предлагаем сделать выбор в пользу платьев или юбок с тяжелой бахромой в несколько слоев, а тем, кто пока не готов к таким экспериментам, – разбавить повседневный образ обувью или сумочкой с аналогичным элементом.

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Деним

Сезон весна–лето невозможно представить без стильной и комфортной джинсовой одежды. В этом году стоит руководствоваться правилом «денима много не бывает». Не бойтесь надевать одновременно джинсы, рубашку и курточку из этого материала, ведь джинсовый total-look – один из главных трендов моды 2018 года.

Лидирующие позиции по-прежнему занимают бойфренды, необычный крой и фурнитура, а также комбинированные модели – со вставками из кожи или того же денима, но отличающегося цветом и текстурой.

Полоска

Принт номер один для теплого времени года – полоска. Она может быть не только традиционно вертикальной, но и диагональной любых цветов – от строгих белого и черного до самых ярких.

Кстати, очень модно выглядит одежда, сочетающая в себе несколько узоров. С полоской эффектно смотрится леопард, цветочный принт, пэчворк или клетка. Ломаем стереотипы!

Пастель

Весной и летом особенно хочется выглядеть женственно и элегантно. Одежда пудрового розового, небесно-голубого, кремового и лавандового оттенков добавит любому образу легкости и воздушности.

Если боитесь выглядеть слишком бледно, разбавьте наряд ярким аксессуаром – например, броским клатчем или блестящим рюкзачком.

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Пластик и лаковая кожа

На пике популярности футуристические плащи, сумки и обувь. Это не только стильно, но и практично: такой материал не пропускает влагу и легко чистится. Если боитесь переусердствовать, отдайте предпочтение пастельным оттенкам, без которых также невозможна мода весны-2018.

Поясные сумки

Остромодный способ освободить руки от сумочки – носить ее на поясе. В сезоне весна–лето 2018 года этот удобный атрибут должен стать must-have каждой девушки. Отбросьте ассоциации с кошельком рыночного продавца или контролера троллейбуса, современные сумочки – это свежо и красиво. Их можно носить не только на талии, но и чуть ниже – на бедрах, а также надевать через плечо.

Ограничений по типу одежды практически нет. Поясные сумки одинаково эффектны и с платьями, и с нарядами в спортивном стиле.

Кружево

Еще один атрибут нежного и романтичного наряда. Кружево может быть как более плотным, так и почти невесомым, украшающим рукава, подол топа, платья или даже брюк.

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