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Телеканал СТБ / Домашние коктейли для похудения: рецепты полезных напитков

Домашние коктейли для похудения: рецепты полезных напитков

Телеканал СТБ

Каждая девушка мечтает вкусно кушать и при этом не поправляться! Ты думаешь, что это невозможно? А вот и нет! Диетологи воплотили распространённую женскую мечту в реальность! Выпивая вкусные коктейли, можно эффективно похудеть! А лучшие рецепты таких полезных напитков тебе подскажет stb.ua!

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Коктейли для похудения с имбирём

Имбирный напиток для похудения очень популярен, поскольку низкокалорийный. Кроме того, он ускоряет обмен веществ и способствует мягкому очищению организма. Вследствие чего, ты будешь терять ненужные килограммы.

Рецепт 1: свежий огурец(1 шт), зеленый горошек(100 гр), брокколи (2-3соцветия) и  немножко нарезанного имбиря. Смешай всё на блендере до однородной массы. Если коктейль получился слишком густым – добавь нежирный (но ни в коем случае не обезжиренный) кефир.

Рецепт 2: нежирный кефир (1 стакан),  молотая корица (1\2 ч. л), тёртый имбирь (1\2 ч. л) и щепоточку красного перца. Помести всё в блендер, взбей и коктейль готов!

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Молочный коктейль из творога и зелени

Домашний молочный коктейль с творогом и зеленью очистит кишечник от токсинов и шлаков. Такая полезная и вкусная смесь не только поможет тебе похудеть, но поднимет настроение.

Рецепт: нежирный творог( 100гр), зелень( 1 пучок), нежирное молоко (по вкусу). Смешай творог, молоко и любимую зелень (петрушка, укроп, шпинат, базилик, и тд.) в блендере.

Коктейль для похудения с овсянкой

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Коктейль с овсяными хлопьями  улучшает усвоение сахара в организме. Его можно украсить любимыми ягоды  – так он обретёт насыщенный вкус.

Рецепт: нежирный кефир(200мл), овсяные хлопья (2 ст.л.), молотая корица(1\2 ч. л). Конечно, все помещаем в блендер и взбиваем до однородной массы.

Коктейль «Солнечный», или «Оранжевый»

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Такое название этот коктейль обрёл благодаря своим ингредиентам. Дело в том, что в него входят фрукты и овощи оранжевого цвета. Он полон витаминов и полезных веществ, а также очень низкокалорийный.

Рецепт: болгарский перец, морковь, а также хурма или тыквы. Все взбей на блендере в одинаковых пропорциях. Можешь  добавить немного нежирного йогурта и орехов.

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Коктейль с грейпфрутом

Грейпфрут -уникальный жиросжигатель. А имбирь и облепихи – его лучшие друзья! Такой коктейль поможет избавиться тебе от ненужных сантиметров на животе и бёдрах!

Рецепт: красный грейпфрут ( половина), вода (1л), сироп или сок облепихи (100гр), корень имбиря (30гр), мёд (по желанию). Натри имбирь на мелкой терке вместе с кожурой, почисти и нарежь грейпфрут и помести в воду, смешанную с облепиховым сиропом на 1 час. Пей коктейль каждый день и через недельку ты увидишь такие желанные изменения в весе!

Смузи с авокадо и малиной

Рецепт: овсяные хлопья( 3 ст. л.), малина(300 гр) , авокадо(300 гр), зеленый чай(200мл). Перемешай всё в блендере до однородной массы.

Смузи с киви и арбузом

Рецепт: киви (1 шт), лимон(долька), мякоть арбуза(по вкусу). Снова доставай блендер, чтобы смешать ингредиенты в однородную массу. В жаркую пору можно также добавить кубик льда.

Смузи с бананом и клубникой 

Рецепт: овсяные хлопья быстрого приготовления ( 3 ст. л.), банан (1шт), клубника (200 гр), мёд(по вкусу). Смешай всё в блендере и наслаждайся удивительно вкусным и полезным  смузи!

Как видишь эффективно худеть можно благодаря коктейлям, приготовленным в домашних условиях! Выбирай себе полезный напиток и будь в форме!

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