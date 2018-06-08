Что вас ждет в финале «Світами за скарбами»

Уже 9 июня в 14 выпуске «Світами за скарбами» состоится долгожданный финал. Две пары будут соревноваться за победу и, конечно же, за главный приз проекта. Кто же получит клад? Узнаем совсем скоро.

Остались только две пары, самые стойкие и сильные, те, кто не боится приключений и небанальных конкурсов. Теперь участники в шаге от клада.

Долгожданная победа близко, но расслабляться нельзя. На кону – победа и долгий путь, полный нелегких заданий. Какая же из пар окажется сильнее?

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Неизвестно, чем обернётся финальный день для участников и как они будут справляться с последними, самыми сложными заданиями.

Чтобы узнать, кто получит клад, смотрите финал «Світами за скарбами» в ночь с 9 на 10 июня в 00:05!

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