Лимончелло — один из самых популярных ликеров в Италии — стал фаворитом и украинских ценителей крепких напитков. Доступные ингредиенты и простая технология позволяют приготовить лимончелло в домашних условиях. Главное — выбрать свежие и ароматные лимоны. Читайте в материале классический рецепт лимончелло.
Ингредиенты:
- лимоны среднего размера – 5–6 шт.
- виноградный спирт 96% – 500 мл или водка (очищенный самогон 40%) — 700 мл
- бутилированная вода – 500 мл (для спирта) или 300 мл (для водки)
- сахар – 450 г
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Способ приготовления:
- Промойте лимоны теплой водой, вытрите бумажным полотенцем и аккуратно снимите цедру. Не заденьте белую мякоть, так как ликер может получиться горьким.
- Выложите цедру в трехлитровую банку, залейте спиртом (водкой) и плотно закройте крышкой.
- Настаивайте 15 дней при температуре 18–25 °C в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Раз в сутки интенсивно встряхивайте банку.
- Процедите настой через сито или марлю.
- Отожмите цедру досуха.
- Приготовьте сироп. Всыпьте сахар в кастрюлю с подогретой водой. Доведите до кипения и проварите на среднем огне 3–5 минут, постоянно снимайте белую пену. Охладите сироп до комнатной температуры.
- Соедините лимонную настойку и сахарный сироп. Разлейте ликер по бутылкам, герметично закройте и настаивайте 7 дней в темном, прохладном месте.
- Пейте лимончелло холодным или со льдом в чистом виде либо добавляйте в коктейли.
- Лимончелло может храниться в темном месте до 5 лет.
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