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Телеканал СТБ / Лимончелло: рецепт приготовления

Лимончелло: рецепт приготовления

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Лимончелло — один из самых популярных ликеров в Италии — стал фаворитом и украинских ценителей крепких напитков. Доступные ингредиенты и простая технология позволяют приготовить лимончелло в домашних условиях. Главное — выбрать свежие и ароматные лимоны. Читайте в материале классический рецепт лимончелло.   

лимончелло

Ингредиенты:

  • лимоны среднего размера – 5–6 шт.
  • виноградный спирт 96% – 500 мл или водка (очищенный самогон 40%) — 700 мл
  • бутилированная вода – 500 мл (для спирта) или 300 мл (для водки)
  • сахар – 450 г

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Способ приготовления:

  1. Промойте лимоны теплой водой, вытрите бумажным полотенцем и аккуратно снимите цедру. Не заденьте белую мякоть, так как ликер может получиться горьким.
  2. Выложите цедру в трехлитровую банку, залейте спиртом (водкой) и плотно закройте крышкой.
  3. Настаивайте 15 дней при температуре 18–25 °C в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Раз в сутки интенсивно встряхивайте банку.
  4. Процедите настой через сито или марлю.
  5. Отожмите цедру досуха.
  6. Приготовьте сироп. Всыпьте сахар в кастрюлю с подогретой водой. Доведите до кипения и проварите на среднем огне 3–5 минут, постоянно снимайте белую пену. Охладите сироп до комнатной температуры.
  7. Соедините лимонную настойку и сахарный сироп. Разлейте ликер по бутылкам, герметично закройте и настаивайте 7 дней в темном, прохладном месте.
  8. Пейте лимончелло холодным или со льдом в чистом виде либо  добавляйте в коктейли.
  9. Лимончелло может храниться в темном месте до 5 лет.

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