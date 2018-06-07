Клубничное варенье на зиму — невероятно вкусное и полезное лакомство. А приготовить его совсем несложно: для этого вам понадобятся зрелые упругие ягоды с хвостиками, сахар и немного лимона. Как варить варенье из клубники, чтобы ягоды сохранили форму и получился густой сироп, — читайте в материале.

Ингредиенты:

клубника — 2 кг

сахар — 1,5 кг

лимон — 2 кружочка

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Способ приготовления:

Переложите чистую клубнику в эмалированную кастрюлю и покройте ее сахаром. Оставьте кастрюлю в холодильнике на сутки, чтобы клубника постепенно отдала сок. Поставьте кастрюлю с клубникой на плиту и на среднем огне доведите до кипения, постоянно помешивая. Сделайте минимальный огонь и дайте варенью покипеть еще 10 минут, постоянно помешивайте и снимайте пенку. Осторожно достаньте ягоды из сиропа и выложите в широкую емкость. Продолжайте варить сироп еще час на небольшом огне. Нарежьте кружочки лимона на маленькие кусочки и через час добавьте его в сироп. Варите сироп еще 1 – 2 часа, в зависимости от желаемой густоты варенья. Чтобы получилось густое варенье, уварите сироп на треть. Верните в сироп ягоды клубники и варите еще около часа на медленном огне, помешивая. Снимите пенку и разлейте горячее варенье по сухим пастеризованным банкам.

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