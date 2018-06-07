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Телеканал СТБ / Клубничное варенье: рецепт приготовления на зиму

Клубничное варенье: рецепт приготовления на зиму

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Клубничное варенье на зиму — невероятно вкусное и полезное лакомство. А приготовить его совсем несложно: для этого вам понадобятся зрелые упругие ягоды с хвостиками, сахар и немного лимона. Как варить варенье из клубники, чтобы ягоды сохранили форму и получился густой сироп, — читайте в материале.

клубничное варенье

Ингредиенты:

  • клубника — 2 кг
  • сахар — 1,5 кг
  • лимон — 2 кружочка

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Способ приготовления:

  1. Переложите чистую клубнику в эмалированную кастрюлю и покройте ее сахаром.
  2. Оставьте кастрюлю в холодильнике на сутки, чтобы клубника постепенно отдала сок.
  3. Поставьте кастрюлю с клубникой на плиту и на среднем огне доведите до кипения, постоянно помешивая.
  4. Сделайте минимальный огонь и дайте варенью покипеть еще 10 минут, постоянно помешивайте и снимайте пенку.
  5. Осторожно достаньте ягоды из сиропа и выложите в широкую емкость.
  6. Продолжайте варить сироп еще час на небольшом огне.
  7. Нарежьте кружочки лимона на маленькие кусочки и через час добавьте его в сироп.
  8. Варите сироп еще 12 часа, в зависимости от желаемой густоты варенья. Чтобы получилось густое варенье, уварите сироп на треть.
  9. Верните в сироп ягоды клубники и варите еще около часа на медленном огне, помешивая.
  10. Снимите пенку и разлейте горячее варенье по сухим пастеризованным банкам.

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