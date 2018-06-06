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Телеканал СТБ / Куда пойти в Киеве на выходных 9–10 июня 2018 года

Куда пойти в Киеве на выходных 9–10 июня 2018 года

Телеканал СТБ

Лето, солнце, жара и хочется как можно больше этим наслаждаться! Мы знаем, куда пойти на этих выходных в Киеве, чтобы увлекательно провести время. Читайте нашу подборку лучших мероприятий этого уик-энда. Подробности найдете в материале.

Фестиваль красок «Холи»

9 июня

Ледовый стадион

холи

Фестиваль красок – традиционный индийский праздник, который ежегодно проводится в честь прихода весны. Холи символизирует изгнание зла и возрождение жизни. На мероприятии вы сможете весело провести время всей семьей. Здесь будет интересная развлекательная программа для взрослых и детей. Также пройдут соревнования по паркуру, фрирану и многое другое.

Цена: 99899 грн

Фестиваль «Всі разом – за сім`ю!»

910 июня

Почтовая площадь

засимью

Программа мероприятия состоит из нескольких частей: 1) локации семейного сервиса; 2) дневная программа на сцене для детей и подростков; 3) вечерняя шоу-программа и гала-концерт для взрослых. Для детей разработаны специальные конкурсы с подарками и интересными сюрпризами. На мероприятии будет задействована специализированная техника, чтобы наглядно обучить детей навыкам безопасности.

Вход свободный

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Rhythm of Life – World Fusion Music Fest

9 июня

Маячок Beach Club

rythmoflife

На масштабном музыкальном фестивале выступят популярные музыканты, которые смогут окунуть вас в мир неординарных звуков. На мероприятии вас также удивят: интересные мастер-классы по восточным и индийским танцам, рассказы о лечебной силе мантр, вкусная и здоровая вегетарианская кухня и многое другое. В стоимость билета включено трансфер от метро Выдубичи.

Цена: 800 грн

Kyiv Color Run

10 июня

Троицкая площадь

colorrun

Цветной забег – это благотворительное мероприятие, которое помогает онкобольным детям. Принимать участие в фестивале может каждый желающий. Здесь предусмотрены забеги даже для самых маленьких. Организаторы позаботились о фирменных футболках и других необходимых атрибутах комфортного забега.

Цена: 100500 грн

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Праздник улицы Костельной 2018

10 июня

Улица Костельная

kostelnaya

Один раз в году организаторы события перекрывают улицу Киева, чтобы устроить настоящий французский праздник. Международный день франкофонии – день основания международной организации сотрудничества франкоязычных стран. На мероприятии вас ждет уличный театр, выступление музыкантов, кулинарные мастер-классы и многое другое.

Вход свободный

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