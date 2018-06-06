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Телеканал СТБ / Безвизовый режим: правила, которые нужно знать

Безвизовый режим: правила, которые нужно знать

Телеканал СТБ

Прошлым летом в Украине стартовал безвизовый режим. Теперь украинцы с биометрическими паспортами могут отправиться в путешествие в 30 стран. Этой возможностью уже воспользовалось более полумиллиона украинцем.  Если вы еще не съездили в Европу и не знаете что необходимо для того, чтобы воспользоваться безвизом, рассказываем где сделать биометрический паспорт, какие документы подготовить и в какие страны можно лететь.

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Оформление биометрического паспорта

В отличие от документа старого образца, в биометрическом есть микрочип с вашими данными – фотография, отпечатки пальцев и другая информация. Украинцы могут получить биометрический паспорт в отделении Государственной миграционной службы или в Центре предоставления административных услуг.

Необходимые документы для оформления:

  • Внутренний паспорт гражданина Украины (оригинал и две копии);
  • Идентификационный код (оригинал и одна копия);

Стоимость загранпаспорта в отделении ГМС:

  • 20 рабочих дней – 557 грн 32 коп.
  • 7 рабочих дней – 810 грн 32 коп.
  • 3 рабочих дня – 810 грн. 32 коп. (необходим документ, который подтвердит, что выезд за границу является срочным).

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Что у вас могут потребовать на границе?

Будьте готовы предоставить не только биометрический паспорт, но и документы подтверждающие место проживания (бронь отеля или официальное приглашение), наличие достаточных средств на счету и подтверждение того, что в Украину вы все-таки вернетесь (например, обратный билет). Также необходимо приобрести медицинский страховой полис. И не забудьте страховку транспортного средства, если готовитесь путешествовать на машине.

Условия безвизового режима

Вы можете пребывать в государствах-членах ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии) и других государствах-участниках Шенгенского соглашения до 90 дней в течение 180 дней. Если поездку необходимо продлить – придется оформлять визу. Безвизовый режим не будет давать права на проживание, трудоустройство, обучение в странах ЕС.

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Страны, в которые мы можем путешествовать

А теперь самое интересное! Получение визы не потребуется во время поездок в следующие государства: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

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