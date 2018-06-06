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Телеканал СТБ / 6 июня – День журналиста: поздравления в стихах и картинках

6 июня – День журналиста: поздравления в стихах и картинках

Телеканал СТБ

Сегодня, 6 июня 2018 года, в Украине празднуют День журналиста. Читайте, как был учрежден этот праздник. А также мы собрали самые оригинальные поздравления с Днем журналиста в стихах и картинках в нашем материале. Не забудьте уделить внимание своим знакомым, которые трудятся в этой профессии!

6 июня – как дату для празднования Дня журналистов – выбрали потому, что в этот день в 1992 году Национальный союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов (крупнейшую в мире организацию работников СМИ). Этот праздник стал официальным в 1994 году, когда тогдашний Президент Леонид Кравчук подписал указ, провозглашающий День журналиста.

Поздравления с Днем журналиста 

***

Журналисты – это гордо,

Мастера пера и «ворда»!

Пусть перо острее станет —

Гонорар карман не тянет!

***

В этот день мы хотим вам пожелать острых перьев, метких заметок, бесстрашных разоблачений и удачи на интересном, но порой рискованном журналистском поприще. С праздником вас!

***

Журналист – это не профессия,

А призванье горячих сердец.

Поддержите друг друга вместе,

В деле правды неся свой крест.

Пусть сюжеты легко сплетаются

В репортажи, эссе, статьи.

Ну, а в жизни все получается

С каплей радости и любви.

***

Не писака, но творец —

Мастер слова, молодец!

Пусть ругается редактор —

Это преходящий фактор!

Денег, славы всенародной —

Пьем до дна! Твое здоровье!

***

В курсе будь и в нужном месте!

Мы всегда с тобою вместе:

Почитать, расспамить ссылки,

Выпить водки полбутылки…

Гонорары пусть растут!

Журналисты – это GOOD!

Открытки-поздравления с Днем журналиста

journalist-day-postcard

otkrytki-s-dnem-zhurnalista-1

 Journalist_500

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