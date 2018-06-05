PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Раздельное питание: что это и основные принципы

Раздельное питание: что это и основные принципы

Телеканал СТБ

Раздельное питание не требует ограничивать себя в любимых продуктах, однако предполагает грамотный подход к их сочетанию – в зависимости от состава и скорости усвоения. Это минимизирует нагрузку на желудок и позволяет организму настроиться на каждый питательный элемент. В чем польза и как правильно питаться раздельно – читайте в материале.

раздельное питание - фото

Главное правило системы раздельного питания – не совмещать в одном приеме пищи углеводы с белками и кислыми фруктами. Дело в том, что каждому органическому веществу требуется определенная среда для хорошего усвоения – кислая или щелочная. Если употреблять белки и углеводы вместе, процесс пищеварения замедляется, что влечет за собой череду не самых приятных последствий. Как минимум, проблемы с избыточным весом и замедление метаболизма.

Так, даже безобидное яблоко, съеденное после аппетитного стейка, существенно увеличит нагрузку на поджелудочную железу и станет причиной нарушения обменных процессов. Кислый фрукт, употребляемый на пустой желудок, переваривается в течение 15–20 минут. А вот если перекусить им после мясного блюда – это приведет к задержке пище в ЖКТ, брожению и значительно ухудшит усвоение белка. В итоге оба продукта поступят в кишечник плохо переваренными, а их питательная ценность снизится в разы. Избежать всех этих проблем очень просто – попробуйте следовать принципам раздельного питания.

Основные принципы раздельного питания

что такое раздельное питание - фото

Читайте также: Питание для мужчин – правильный рацион питания для мужчин

Система базируется на двух правилах – употреблять только совместимые продукты  в одном приеме пищи и выдерживать перерыв между употреблением разных продуктов (2 часа). Не рекомендуется сочетать в одном приеме пищи:

  • углеводы и кислые фрукты;
  • углеводы и белки;
  • два белковых продукта;
  • жиры и белки;
  • кислые фрукты и белки;
  • продукты, содержащие сахар и крахмал;
  • арбуз или дыню и другие продукты;
  • молоко и другие продукты.

Не принесет никакой пользы и употребление любой жидкости во время еды: вода забирает часть желудочного сока, что неблагоприятно сказывается на пищеварении. Однако есть несколько нейтральных продуктов, есть которые можно без вреда с любыми другими.

К ним относятся:

  • жирный творог;
  • сливочное масло;
  • сыр;
  • свежие овощи и зелень;
  • сухофрукты.

как правильно питаться раздельно - фото

Если для вас преимущества раздельного питания очевидны, можете опробовать систему на себе. Главное, не забывать прислушиваться к своему организму, а еще лучше – предварительно проконсультироваться с врачом.

Читайте также: Что должно быть в ежедневном рационе каждой женщины

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить