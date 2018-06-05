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Телеканал СТБ / Огуречный лимонад: рецепт приготовления в домашних условиях

Огуречный лимонад: рецепт приготовления в домашних условиях

Телеканал СТБ

Огуречный лимонад хорошо утоляет жажду и приятно освежает в жаркий летний день. Как приготовить огуречный лимонад в домашних условиях? Редакция сайта STB.UA делится с вами простым рецептом этого вкусного напитка. Скорее читайте секреты приготовления!

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Огуречный лимонад

Ингредиенты:

  • 1 ст. сахара
  • 1,5 л воды
  • 400 г огурцов
  • 2 лимона
  • Мята

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Приготовление огуречного лимонада:

  1. В кастрюле смешать сахар с кипяченой горячей водой в пропорции 1:1.
  2. Полученный сироп довести до кипения, периодически помешивая. Варить до полного растворения сахара.
  3. Убрать сироп с плиты для остывания.
  4. Лимоны помыть, обдать кипятком и вытереть сухой салфеткой.
  5. Тщательно вымыть огурцы, снять кожицу.
  6. Выдавить сок из лимонов.
  7. Нарезать огурцы. Взбить в блендере вместе с мятой до кашеобразного состояния.
  8. Полученное пюре процедить через марлю или мелкое сито.
  9. Смешать в кувшине сироп, лимонный и огуречно-мятный сок. Залить порцией негорячей кипяченой воды, добавить кубики льда.
  10. Подавать с нарезанными дольками огурца, лимона и листиками мяты.

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Советы по приготовлению:

  • Выбирайте молодые огурцы. У них мягкая кожица и нет привкуса горчинки.
  • Воду и сироп добавляйте небольшими порциями. Это позволит вам вовремя скорректировать вкус напитка и сделать его таким, как вам нравится.
  • Если у вас нет блендера, воспользуйтесь обычной теркой. Мяту нужно мелко порубить и перетереть, а огурцы измельчить с помощью мелкой терки.

Приятного аппетита!

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