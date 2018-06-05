Огуречный лимонад хорошо утоляет жажду и приятно освежает в жаркий летний день. Как приготовить огуречный лимонад в домашних условиях? Редакция сайта STB.UA делится с вами простым рецептом этого вкусного напитка. Скорее читайте секреты приготовления!

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Ингредиенты:

1 ст. сахара

1,5 л воды

400 г огурцов

2 лимона

Мята

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Приготовление огуречного лимонада:

В кастрюле смешать сахар с кипяченой горячей водой в пропорции 1:1. Полученный сироп довести до кипения, периодически помешивая. Варить до полного растворения сахара. Убрать сироп с плиты для остывания. Лимоны помыть, обдать кипятком и вытереть сухой салфеткой. Тщательно вымыть огурцы, снять кожицу. Выдавить сок из лимонов. Нарезать огурцы. Взбить в блендере вместе с мятой до кашеобразного состояния. Полученное пюре процедить через марлю или мелкое сито. Смешать в кувшине сироп, лимонный и огуречно-мятный сок. Залить порцией негорячей кипяченой воды, добавить кубики льда. Подавать с нарезанными дольками огурца, лимона и листиками мяты.

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Советы по приготовлению:

Выбирайте молодые огурцы. У них мягкая кожица и нет привкуса горчинки.

Воду и сироп добавляйте небольшими порциями. Это позволит вам вовремя скорректировать вкус напитка и сделать его таким, как вам нравится.

Если у вас нет блендера, воспользуйтесь обычной теркой. Мяту нужно мелко порубить и перетереть, а огурцы измельчить с помощью мелкой терки.

Приятного аппетита!

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