PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Идеи для свадебной фотосессии летом: примеры фото

Идеи для свадебной фотосессии летом: примеры фото

Телеканал СТБ

Свадьба – это всегда яркое событие, которое многие девушки планируют с самого детства и запоминают на всю жизнь. Летние свадьбы имеют свой, особенно теплый и солнечный колорит. И, конечно же, это отличное время чтобы сделать яркую свадебную фотосессию. И если зимой лучшие места для фотосъемки – это замки, музеи и прочие красивые интерьеры, то летом к вашим услугам все красоты природы. Если вы не хотите повторяться со свадебными фото – читайте наш материал. Мы подобрали самые яркие и оригинальные идеи для свадебной фотосессии летом!

К организации свадебной фотосессии стоит подходить ответственно и все продумывать до мельчайших деталей и за долгое время. Вы ведь хотите с радостью пересматривать свадебный фотоальбом, а через много лет показывать ваши фотографии своим внукам? Надеяться исключительно на профессионализм фотографа не стоит, лучше самим перестраховаться, изучить список красивых мест неподалеку от вас и продумать стиль предстоящей фотосессии.

Читайте также: Окрашивание 2018: модные тенденции года

Реквизит

Одна из самых важных вещей, про которые часто забывают и фотографы и молодожены. Именно детали могут сделать вашу фотосессию уникальной. Кроме того, реквизит поможет в первые минуты фотосесси расслабиться и отвлечься на его использование. Поскольку лето – самая яркая пора – отлично подойдут разноцветные шары или цветы.

Новый тренд – летние фотографии на ретро-мопеде, используйте его в своей свадебной фотосессии.

В последнее время модно использовать в свадебных фотосессиях рамки от картин.

Свадебная фотосессия на качелях

Если вы хотите наполнить свою фотосессию неподдельными эмоциями – используйте в качестве реквизита качели. Сделать их совершенно несложно, а если украсить цветами – ваши фотографии будут выглядеть еще и невероятно романтично. Если у жениха предусмотрена бутоньерка – цветы лучше подобрать в том же стиле – так фотографии будут выглядеть гармоничнее.

Свадебная фотосессия у моря

Что может быть более летним, чем фотосессия на берегу моря? Снимки однозначно будут красочными и чувственными, а вы получите массу удовольствия от проведенного времени. Можно снять обувь и пройтись по морскому берегу, держась за руки с любимым человеком. Просто наслаждайтесь моментом и друг-другом – а фотограф зафиксирует эти моменты.

Или устройте романтический пикник прямо на берегу моря.

А можно дождаться заката и получить невероятной красоты свадебные фотографии. Море, закат и ваша любовь – чем не идеальное сочетание?

Читайте также: Купальники 2018: модные варианты в фото

Еще один вариант свадебной съемки на море – фотосессия на яхте. Белоснежное судно, голубое небо и лазурное море как нельзя лучше подчеркнут ваш свадебный наряд, а фотографии будут наполнены романтикой. Плюс – вы хорошо проведете время, такая фотосессия точно принесет удовольствие вам и вашему жениху.

Свадебная фотосессия у реки

Если у вас нет возможности выбраться на море, а красивые фотографии у воды получить хочется – используйте для этого любой, ближайший к вам водоем. А если он еще и находится в лесу – ваши фотографии будут наполнены атмосферой сказок.

Свадебная фотосессия в лесу

Создать сказочные образы, придать магии и загадочности фотографиям можно, устроив фотосессию в лесу либо густом парке.

Дополнить такую фотосессию можно с помощью того же реквизита – устройте на опушке леса пикник. Возьмите корзинку с фруктами и шампанским, либо же украсьте стулья и стол цветочными композициями и лентами.

Свадебная фотосессия в поле

Такую фотосессию могут себе позволить только пары, которые решили пожениться именно летом. Казалось бы, что в этом интересного, но свадебные фотосессии в поле получаются очень нежными. Голубое небо и золотые колосья отлично подчеркнут ваше свадебное платье. Кроме того, именно в августе сказочно цветет мак, желтеют поля подсолнухов и расцветают все полевые цветы.

Свадебная фотосессия с лошадьми

Все детство мечтали о принце на белом коне? Исполните свою мечту – устройте инсценированную свадебную фотосессию, когда ваш избранник, верхом на коне, забирает вас в свой сказочный замок. Или же, прокатитесь на лошадях вдвоем, держась за руки. Лошади – привнесут в ваши снимки романтику, нежность и тепло. Плюс – вы незабываемо проведете время, что обязательно отразиться на ваших фотографиях.

Свадебная фотосессия в горах

Хотите, чтобы при просмотре ваших свадебных фотографий у всех смотрящих захватывало дух? Устройте ее в горах. Постарайтесь найти горные реки, водопады, мосты, сказочные аллеи или же просто красивые виды – и ваша свадебная фотосессия запомниться на всю жизнь.

Свадебная фотосессия ночью

Если вы хотите получить действительно оригинальные и красивые снимки – пускай ваша свадебная фотосессия пройдет ночью. Это могут быть фотографии в центре города, в окружении огней и ярких вывесок. А может вы поедете в парк и украсите деревья фонариками. Выбор за вами, в любом случае, в окружении огней, света и фонариков ваша любовь будет выглядеть сказочно.

Читайте также: Модные тенденции в маникюре на 2018 год

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить