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Телеканал СТБ / Flash Tattoo: в чем прелесть временной татуировки и как ее наклеить

Flash Tattoo: в чем прелесть временной татуировки и как ее наклеить

Телеканал СТБ

Flash Tattoo – переводные золотые и серебряные украшения, которые создают полную иллюзию настоящих колье и браслетов. Они одинаково хорошо смотрятся и с торжественным платьем на вечеринке и с модным купальником на пляже.

Flash Tattoo очень просты в использовании и держатся 4-6 дней. Переводные украшения не любят мыло, крема и лосьоны, так что будьте осторожнее с солнцезащитными кремами.

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Временные татуировки абсолютно безопасны для здоровья и клеятся очень легко – с изображения снимается защитная пленка, прикладывается к сухой коже и сверху прижимается влажной салфеткой или тканью приблизительно на тридцать секунд. Важно следить за тем, чтобы кожа перед нанесением была сухая и чистая – без масел и кремов.

Если вам надоест временное украшение, удаляется оно очень легко – смажьте кожу любым маслом и подержите около минуты, затем просто протрите кожу.

Чаще всего производители продают в наборах сразу несколько рисунков, поэтому вы можете создавать свои оригинальные комбинации переводных ожерелий и браслетов.

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