20 тысяч львовян пели хиты артиста в унисон. Олег Винник – сольный поп-исполнитель в Украине, который замахнулся на стадионы и доказал, что ему под силу самые масштабные открытые площадки страны.

2 июня в рамках концертного тура «Ты в курсе» музыкант подарил грандиозное шоу жителям Львова. Олег Винник выступил на стадионе «Арена Львов», собрав порядка 20 тыс. зрителей. Под открытым небом певец порадовал поклонников своими бессменными хитами, премьерами новых композиций, доброй, душевной атмосферой и ярким светомузыкальным перформансом.

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Для исполнителя и многочисленной фан-зоны не стал помехой даже проливной дождь. Зрители в унисон пели любимые хиты артиста «Нино», «Счастье», «Вовчиця», танцевали под зажигательные треки из новых альбомов Винника «Дари добро», «Пчела Майя», «Ты в курсе», «Золота», аплодировали стоя балладам «Мати каже правду», «Кто я», «Передчуття». Под бурные овации публики артист 4 раза выходил на бис.

Ради незабываемого шоу певец привез с собой десять фур со световой и звуковой аппаратурой, а также огромными светодиодными экранами, заполняющими всю площадь сцены. Каждая песня сопровождалась видео и световыми эффектами, создающими неповторимую атмосферу, что произвело большое впечатление на зрителей. Над созданием зрелищной программы работали несколько десятков человек.

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Напомним, всеукраинский тур Олега Винника «Ты в курсе» включает более десяти стадионов страны. Следующие стадионные концерты артиста состоятся в Виннице, Полтаве, Хмельницком, Ивано-Франковске, Белой Церкви, Одессе, Кропивницком, Сумах, Ровно.

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