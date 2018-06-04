1 июня организационный комитет «Ігор Нескорених» в Украине объявил имена 15 человек, которые в октябре этого года представят Украину на Invictus Games в австралийском Сиднее. В число участников сборной впервые вошли представители всех украинских оборонных институтов.
Сборную Украины определяли из числа победителей и призеров Национальных «Ігор Нескорених» 2018, которые прошли в Киеве 12 мая, а также участников соревнований, которые оказались единственными спортсменами в своих категориях.
«Принять решение о том, кто попадет в сборную, было очень трудно. Ведь в финальном отборе участвовали победители национальных соревнований, то есть уже лучшие. В общем, конкуренция в этом году была очень серьезной. В прошлом году на Национальных «Играх» соревновались 106 участников, сейчас – 172, из которых 68 попали в финальный отбор, – рассказывает Оксана Горбач, координатор проекта «Ігор Нескорених» в Украине, – в сборную 2018 мы можем взять, в соответствии с квотой, выделенной для Украины, только 15 человек. Однако, несмотря на то, что в сборную попало только 15 участников, по моему мнению, все участники отбора победили и показали непокоренный дух украинских воинов. Всех хочу поблагодарить за участие и призываю продолжать заниматься спортом, вдохновляя своим примером других».
Решение о включении участника в сборную принимала отборочная комиссия в составе тренеров национальной команды, представителей ветеранской общественности и организаторов. Кроме спортивного потенциала кандидатов, комиссия также оценивала их психологические качества – для этого с ними проводили личные собеседования, а также учитывали выводы врачей, учитывая высокие тренировочные нагрузки будущей команды.
Ключевым квалификационным условием участия в сборной было приобретение кандидатом травмы, заболевания или ранения во время или в результате исполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий на территории проведения АТО и в ходе миротворческих операций с участием Украины.
14 июня новоизбранная сборная впервые встретится в полном составе во время первых тренировочных сборов в Киеве. В течение 18-дневного лагеря участники команды вместе с тренерами и врачами разработают план дальнейшей подготовки к международным соревнованиям. Всего за время подготовки с июня по октябрь 2018 украинская сборная проведет три тренировочных лагеря, чтобы подойти к соревнованиям в наилучшей форме.
На соревнованиях в Сиднее, которые пройдут 20-27 октября, Украина соревноваться в шести спортивных дисциплинах:
- Легкая атлетика (бег, толкание ядра, метание диска, прыжки в длину)
Александр Белобоков, Юрий Дмитренко, Богдан Оксентюк, Василий Омельченко, Александр челяп, Виктор Шинкарук
- Плавание (заплывы на 50 и 100 м вольным стилем, брассом и на спине)
Юрий Дмитренко, Владимир Король, Богдан Оксентюк, Денис Фищук, Виктор Шинкарук
- Гребля на тренажере (1-минутный спринт и 4-минутная выносливость)
Александр Белобоков, Юрий Дмитренко, Андрей Усач, Александр челяп, Сергей Ильницкий
- Велоспорт на шоссе
Александр Зозуляк, Денис Фищук, Александр челяп, Сергей Шимчак
- Стрельба из лука
Александр Зозуляк, Майя Москвич, Андрей Усач, Сергей Шимчак
- Пауэрлифтинг
Александр Гавриленко, Сергей Ильницкий, Евгений Олексенко
В этом году в спортивных соревнованиях многое будет происходить для нашей сборной впервые. Так, украинская команда дебютирует в категориях «бег на колясках» и «ручной велосипед», в прыжках в длину, метании диска, а также примет участие в эстафете по плаванию.
Поздравляем участников сборной Украины с победой в отборе и благодарим всех, кто присоединился к движению «Ігор Нескорених» этого года!