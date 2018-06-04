«ЭксперименТЫ» расскажут о буллинге в 5 выпуске

05.06.2018 в 5 выпуске «ЭксперименТЫ» покажут, как научить ребенка бороться с буллингом — психологической травлей. А также вы узнаете, как не позволить остальным издеваться над вами. Смотрите «ЭксперименТЫ» уже завтра в 20:00 на телеканале СТБ.

Если на ваших глазах над кем-то будут издеваться, что вы сделаете? Вмешаетесь и попробуете защитить жертву? Или проигнорируете ситуацию и сделаете вид, что ничего не замечаете? Решайте вместе с проектом «ЭксперименТЫ» уже завтра в 20:00.

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