Магнитные бури действуют на многих отрицательно — резко ухудшается самочувствие, а потом также внезапно все проходит. Все дело в том, что солнечные частицы вступают в конфликт с магнитным полем Земли, в результате чего страдает здоровье людей. Чтобы подготовиться к этому и заранее обезопасить себя, читайте в нашем материале график магнитных бурь на июнь 2018.

Календарь магнитных бурь на июнь 2018

В июне 2018 магнитные бури будут наблюдаться всего два раза — 8 и 9 июня. Именно в эти дни геомагнитная активность Солнца усилится. Но не волнуйтесь, сильного влияния на метеозависимых людей магнитные бури не окажут. Если же все-таки вы заметите подозрительные симптомы, то сразу же обратитесь к врачу.

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