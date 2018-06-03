Суп-пюре из кабачков — невероятно вкусное и нежное летнее блюдо, которое полюбят все члены семьи. Он очень прост в приготовлении и требует бюджетного набора продуктов, которые найдутся в каждом доме. Читайте в нашем материале, как приготовить суп-пюре из кабачков, и наслаждайтесь изысканным вкусом этого блюда.
Ингредиенты:
- молодые кабачки — 4 шт.
- картофель — 2 шт.
- морковь — 2 шт.
- лук репчатый — 1 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- растительное масло — 2 ст. л.
- сливки 20% — 200 мл
- куриный бульон — 1 л
- гренки — 10 шт.
- соль — по вкусу
- перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите кабачки, картофель, морковь и лук.
- Разогрейте в кастрюле растительное масло, обжарьте раздавленный чеснок с луком.
- Нарежьте кабачки, картофель и морковь. Тушите в кастрюле 7 минут, постоянно помешивая.
- Добавьте куриный бульон и доведите овощи до готовности.
- Разогрейте сливки.
- Слейте бульон в отдельную емкость.
- Взбейте овощи блендером до состояния пюре.
- Добавьте горячие сливки и бульон к овощам, чтобы добиться нужной консистенции. Прогрейте суп, постоянно помешивая.
- Накройте кастрюлю полотенцем и дайте настояться.
- Поджарьте гренки на сухой сковороде.
- Подавайте суп вместе с гренками.
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