Суп-пюре из кабачков — невероятно вкусное и нежное летнее блюдо, которое полюбят все члены семьи. Он очень прост в приготовлении и требует бюджетного набора продуктов, которые найдутся в каждом доме. Читайте в нашем материале, как приготовить суп-пюре из кабачков, и наслаждайтесь изысканным вкусом этого блюда.

Ингредиенты:

молодые кабачки — 4 шт.

картофель — 2 шт.

морковь — 2 шт.

лук репчатый — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

растительное масло — 2 ст. л.

сливки 20% — 200 мл

куриный бульон — 1 л

гренки — 10 шт.

соль — по вкусу

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления:

Очистите кабачки, картофель, морковь и лук. Разогрейте в кастрюле растительное масло, обжарьте раздавленный чеснок с луком. Нарежьте кабачки, картофель и морковь. Тушите в кастрюле 7 минут, постоянно помешивая. Добавьте куриный бульон и доведите овощи до готовности. Разогрейте сливки. Слейте бульон в отдельную емкость. Взбейте овощи блендером до состояния пюре. Добавьте горячие сливки и бульон к овощам, чтобы добиться нужной консистенции. Прогрейте суп, постоянно помешивая. Накройте кастрюлю полотенцем и дайте настояться. Поджарьте гренки на сухой сковороде. Подавайте суп вместе с гренками.

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