«Один за всіх»-11: что ждет зрителей в семнадцатом выпуске

Уже завтра, 3 июня, в эфир выйдет 17 выпуск остросоциального проекта «Один за всіх»-11. Героем заключительной программы сезона станет 26-летний Станислав Яценко – молодой парень, сердце которого покорила 42-летняя женщина с четырьмя детьми. Несмотря на то, что влюбленные счастливы, такой союз не устраивает маму Стаса. Она уверена: избранница приворожила сына и использует. Действительно ли это так, будет разбираться Дмитрий Карпачев.

Шесть лет назад Стас повстречал Алену и понял, что не видит без нее своей жизни. Парня не испугала ни разница в возрасте – 16 лет, ни предыдущие неудачные браки женщины, ни даже четверо ее детей, которых теперь вынужден самостоятельно обеспечивать.

Мать считает, что Алена заставила Стаса жениться на ней либо шантажом, либо с помощью приворота. А вот односельчанам кажется, что, заключая брак со взрослой женщиной, парня больше интересовала не она сама, а ее… малолетние дети.

Действительно ли Станислав был уличен в педофилии? Как он объясняет свои чувства к 42-летней Алене? Какие неожиданные подробности станут известны благодаря детектору лжи?

Узнайте уже завтра в 21:25 в 17 выпуске «Один за всіх»-11 на телеканале СТБ!

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