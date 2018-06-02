Сезон кабачков уже открыт, а значит, пора приниматься за заготовки на зиму. Кабачковая икра — достаточно простая заготовка, которую сможет осилить даже новичок. Читайте в нашем материале, как приготовить кабачковую икру на зиму, — и она у вас получится намного вкуснее магазинной.
Ингредиенты:
- кабачки — 3 кг
- морковь — 1,5 кг
- лук — 750 г
- растительное масло — 1,5 ст.
- томатная паста — 1,5 ст.
- сахар — 7,5 ст. л.
- вода — 3/4 ст.
- соль — 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Промойте и очистите овощи.
- Нарежьте кабачки и лук маленькими кубиками или брусочками. Натрите морковь на крупной терке.
- Выложите овощи в большую кастрюлю, налейте воду и тушите на среднем огне до готовности.
- Снимите овощи, откиньте на дуршлаг. Дайте стечь соку и пюрируйте овощи с помощью погружного блендера до однородности.
- Выложите овощную массу в кастрюлю, добавьте томатную пасту, сахар, соль, растительное масло. Все перемешайте, доведите до кипения и кипятите еще 10–15 минут.
- Выложите горячую икру в стерилизованные банки и закройте стерильными крышками. Переверните банки вверх дном. Дайте икре остыть в таком положении и спрячьте в прохладное место.
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